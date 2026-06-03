தமிழக செய்திகள்

“கலைஞரின் பிறந்த நாளில் எனது வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன்..” - முதல்-அமைச்சர் விஜய் பதிவு

கலைஞர் அவர்களின் பிறந்த நாளில் தனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை சமர்ப்பிப்பதாக விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
“கலைஞரின் பிறந்த நாளில் எனது வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன்..” - முதல்-அமைச்சர் விஜய் பதிவு
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சென்னை,

முன்னாள் முதல்-அமைச்சர் கருணாநிதியின் 103-வது பிறந்தநாள் விழா இன்று (புதன்கிழமை) கொண்டாடப்படுகிறது.

இந்நிலையில் கலைஞர் அவர்களின் பிறந்த நாளில் தனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை சமர்ப்பிப்பதாக தமிழக முதல்-அமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அவர் தனது எக்ஸ் வலைதளத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-

முன்னாள் முதல்-அமைச்சர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் மு.கருணாநிதி அவர்களின் 103-வது பிறந்தநாளில், தமிழ் மொழி, இலக்கியம், திரைத்துறை, அரசியல், ஆட்சி நிர்வாகம் மற்றும் மாநில உரிமைகள் போன்றவற்றில் அவரது பங்களிப்பை நினைவுகூர்கிறேன்.

முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களின் பிறந்த நாளில் எனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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