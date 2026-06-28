தமிழக செய்திகள்

மேகதாது அணை கட்டப்பட்டால் காவிரி டெல்டா வறட்சியாக மாறும்: அன்புமணி ராமதாஸ்

தமிழ்நாட்டில் காவிரி தொடங்கும் பிலிகுண்டுலு முதல் கடலில் கலக்கும் பூம்புகார் வரை விழிப்புணர்வு பயணம் மேற்கொள்கிறேன் என அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்தார்.
பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ்
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சென்னை,

பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-

எதையும் சாதிக்கும் திறன் கொண்ட இளைய தலைமுறையினரே வணக்கம்!

நடுவர் மன்ற தீர்ப்பு

கடந்த கால ஒப்பந்தங்கள் எதையும் மதிக்காமல் காவிரி மற்றும் துணை ஆறுகளின் குறுக்கே 4 அணைகளை கட்டிய கர்நாடகம், இப்போது நடுவர் மன்ற தீர்ப்பை மதிக்காமல் மேகதாது அணையை கட்ட துடிக்கிறது.

விழிப்புணர்வு பயணம்

மேகதாது அணை கட்டப்பட்டால் காவிரி டெல்டா வளமாக இருக்காது வறட்சியாக மாறும். வளமான டெல்டாவையும், 5 கோடி மக்களின் குடிநீர் ஆதாரங்களையும் பாதுகாக்கவே ஜூலை 1 முதல் 4 வரை தமிழ்நாட்டில் காவிரி தொடங்கும் பிலிகுண்டுலு முதல் கடலில் கலக்கும் பூம்புகார் வரை விழிப்புணர்வு பயணம் மேற்கொள்கிறேன்.

மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் இளைஞர்களே.... இந்தப் பயணத்தில் என்னுடன் இணையுங்கள், தமிழ்நாட்டின் எதிர்காலத்தை காப்போம்!

இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.

அன்புமணி ராமதாஸ்
Anbumani Ramadoss
Awareness march விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்
மேகதாது அணை பிரச்சினை
Mekedatu Dam Issue
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Daily Thanthi
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