சென்னை,
அரசு அதிகாரிகளின் கண்ணியத்தை உறுதி செய்ய வேண்டியது தமிழக அரசின் தலையாய கடமை என்று தே.மு.தி.க. பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:-
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட கலெக்டருக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்திகளை அனுப்பியதாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மீது மாவட்ட கலெக்டரே காவல்துறையில் புகார் அளித்துள்ளதாக நாளிதழில் வெளியாகியுள்ள செய்தி மிகுந்த அதிர்ச்சியளிக்கிறது.
ஒரு மாவட்டத்தின் நிர்வாகப் பொறுப்பில் உள்ள பெண் அதிகாரிக்கே இத்தகைய நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுவது மிகுந்த கவலையளிக்கிறது. இக்குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து எவ்வித அரசியல் தலையீடும் இன்றி, நேர்மையான, வெளிப்படையான விசாரணையை நடத்தி, குற்றச்சாட்டுகள் உறுதி செய்யப்பட்டால் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது சட்டப்படி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
ஒரு மாவட்ட கலெக்டருக்கே இந்த நிலை என்றால், சாதாரண பெண்களின் நிலை என்ன? என்பது குறித்து மக்கள் கேள்வி எழுப்புகிறார்கள். சிங்கப்பெண் படை அமைத்தும் கூட பிரயோஜனம் இல்லாமல் போகும் நிலை ஏற்பட்டுவிடும். பெண்களை மதிக்கின்ற அரசு என்று கூறும் முதல்-அமைச்சர், பெண் மாவட்ட கலெக்டர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்த பிறகும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால், பெண்கள், ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கும் இந்த அரசின் மீது நம்பிக்கை இல்லாம போயிடும்.
அதேபோல் தாய்மாமன், அண்ணன் என்று சொல்லும் முதல்-அமைச்சர், ஒட்டுமொத்த பெண்களுக்கு நம்பிக்கை தரவேண்டும் என்றால், மாவட்ட கலெக்டர் காவல் நிலையத்தில் புகார் செய்த பிறகும் அமைதி காக்காமல், முறையாக விசாரணை செய்யவேண்டும். எனவே கள்ளக்குறிச்சி MLA-வை உடனடியாக பதவி நீக்கம் செய்யணும். பெண்களின் பாதுகாப்பையும், அரசு அதிகாரிகளின் கண்ணியத்தையும் உறுதி செய்ய வேண்டியது தமிழக அரசின் தலையாய கடமையாகும்.
இவ்விவகாரத்தில் தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கத் தவறினால், அரசு நிர்வாகத்தின் மீதும், பெண்களின் பாதுகாப்பு மீதும் மக்கள் கொண்டுள்ள நம்பிக்கை கேள்விக்குறியாகிவிடும். எனவே, தமிழக முதல்-அமைச்சர் இவ்விவகாரத்தில் உடனடியாகத் தலையிட்டு, பாரபட்சமற்ற விசாரணையை உறுதி செய்ய வேண்டும் எனத் தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தின் சார்பில் கேட்டுக்கொள்கிறேன்
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.