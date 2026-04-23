சென்னையில் மாலை 6 மணிக்குள் வாக்குச்சாவடிக்கு வந்தால் இரவு 8 மணி வரை வாக்களிக்கலாம் - மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி

சென்னை,
தமிழகத்தில் உள்ள 234 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் வாக்குப்பதிவு இன்று காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. பொதுமக்கள் அதிகாலை முதலே வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று நீண்ட வரிசைகளில் காத்திருந்து ஆர்வத்துடன் வாக்கு செலுத்தி வருகின்றனர்.
மாலை 6 மணியோடு வாக்குப்பதிவு நிறைவடைய உள்ளது. இதுவரை, மாலை 5 மணி நிலவரப்படி 82.24 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. இந்நிலையில், சென்னயில் மாலை 6 மணிக்குள் வாக்குச்சாவடிக்கு வந்தால் இரவு 8 மணி வரை வாக்களிக்கலாம் என மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார். வாக்குச்சாவடிக்கு 6 மணிக்குள் வருபவர்களுக்கு டோக்கன் வழங்கப்படும் என்றும், அதனைக் கொண்டு 8 மணி வரை வாக்குகளை பதிவு செய்யலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.