கடும் வெயில் எதிரொலி: நாகை மாவட்டத்தில் தீவிரமடையும் உப்பு உற்பத்தி

நாகை,
நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யத்தில் நிலவி வரும் கடும் வெயில் காரணமாக, உப்பு உற்பத்தி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. அகஸ்தியன்பள்ளி, கோடியக்காடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இந்த ஆண்டு உப்பு உற்பத்தி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 6 லட்சம் டன் இலக்கை எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
வெயிலின் தாக்கத்தில் இருந்து தப்பிக்க, தொழிலாளர்கள் அதிகாலை மூன்று மணி முதலே உப்பு சேகரிக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதன் மூலம் ஆயிரக்கணக்கான உப்பளத் தொழிலாளர்கள் வேலைவாய்ப்பு பெற்றுள்ள நிலையில், உப்பு உற்பத்தி தீவிரமடைந்துள்ளதால் இந்த பகுதிகள் முழுவதும் வெள்ளைக் கம்பளம் விரித்தது போல் காட்சியளித்து வருகின்றன.