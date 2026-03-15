தேர்தல் விதிகள் அமல்: தலைமைச்செயலகத்தில் முதல்-அமைச்சர் படம் அகற்றம்

சென்னை,
இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் இன்று தமிழகம் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களுக்கான சட்டமன்றத் தேர்தல் தேதியை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட மறுகணமே தேர்தல் நடத்தை விதிகள் மாநிலம் முழுவதும் உடனடியாக அமலுக்கு வந்துள்ளன.
இதன் முதல் கட்டமாக, சென்னை புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் உள்ள தலைமைச் செயலகம் உட்பட தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்களிலும் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் அமைச்சர்களின் புகைப்படங்களை அகற்றும் அல்லது மறைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
அரசு அலுவலகங்கள், அரசு வாகனங்கள் மற்றும் அரசு இணையதளங்களை ஆளும் கட்சி தனது தேர்தல் பிரசாரத்திற்குப் பயன்படுத்தக் கூடாது என்பதும், வாக்காளர்கள் மத்தியில் எந்த ஒரு சார்பு நிலையையும் ஏற்படுத்தக்கூடாது என்பதுமே தேர்தல் நடத்தை விதிகளின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
விளம்பரங்கள் அகற்றம்: முதல்-அமைச்சரின் படங்கள் மட்டுமின்றி, அரசின் சாதனைகளை விளக்கும் பதாகைகள் (Banners), போஸ்டர்கள், அரசுப் பேருந்துகளில் உள்ள விளம்பரங்கள் மற்றும் அரசுத் திட்டங்களின் பலகைகளும் உடனடியாகப் பொதுப்பணித்துறை மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் அகற்றப்பட்டு வருகின்றன. அரசு இணையதளங்களிலும் முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்களின் புகைப்படங்கள் நீக்கப்பட்டு, அரசின் அதிகாரப்பூர்வ சின்னங்கள் மட்டுமே இடம்பெறச் செய்யப்பட்டுள்ளன.
கண்காணிப்பு தீவிரம்: தேர்தல் நடத்தை விதிகள் மீறப்படுகிறதா என்பதைக் கண்காணிக்க மாவட்ட கலெக்டர்கள் தலைமையில் சிறப்புக் குழுக்கள் மற்றும் பறக்கும் படைகள் அமைக்கப்பட்டு, மாநிலம் முழுவதும் தீவிர வாகனத் தணிக்கையும் தொடங்கியுள்ளது.