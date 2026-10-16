தமிழக செய்திகள்

கோவையில் பெரியார் அறிவுலகம்: மு.க.ஸ்டாலினுக்கு செந்தில் பாலாஜி நன்றி

ஒரு திட்டத்தை விதைத்து உருவாக்கியவரின் பெயர் நிலைத்து நிற்பதே வரலாறு என்று செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.
கோவையில் பெரியார் அறிவுலகம்: மு.க.ஸ்டாலினுக்கு செந்தில் பாலாஜி நன்றி
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சென்னை,

கோவை காந்திபுரத்தில் ரூ.300 கோடியில் கட்டப்பட்ட பெரியார் அறிவுலக கட்டிடம் இன்று திறக்கப்படுகிறது. இதையொட்டி, திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு செந்தில் பாலாஜி நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தளப்பதிவில், “2024 ஆண்டு நவம்பர் 6-ம் தேதி, திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினால் அடிக்கல் நாட்டப்பட்ட கனவுத் திட்டம்தான் இன்று கோவையின் புதிய அடையாளமாக உயர்ந்து நிற்கும் ‘பெரியார் அறிவுலகம்’. கோவையின் மண்ணில் ஒரு கட்டடத்திற்கான அடிக்கல் மட்டும் நாட்டப்படவில்லை; அடுத்த தலைமுறையின் அறிவுப் புரட்சிக்கான விதையும் விதைக்கப்பட்டது..

ரூ.300 கோடி மதிப்பீடு, 6.98 ஏக்கர் நிலப்பரப்பு, 1.98 லட்சம் சதுர பரப்பளவில், ஏழு தளங்கள் எனப் பிரம்மாண்டமாக எழுந்து நிற்கும் இந்த அறிவுக் கோட்டையை, கடந்த பிப்ரவரி 28-ம் தேதி மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.

பெரியாரின் பெயரைத் தாங்கி நிற்கும் இந்த அறிவுலகம், ஆயிரமாயிரம் இளம் உள்ளங்களில் பகுத்தறிவின் வெளிச்சத்தைப் பரப்பும்; உதயசூரியனாய் அறிவை பிரகாசிக்க செய்திடும்; சிந்தனையை வளர்த்திடும்.. இது வெறும் செங்கற்களால் எழுப்பப்பட்ட கட்டடமல்ல; தமிழ் மாணவச் செல்வங்களின் கனவு..

ஒரு திட்டத்தை விதைத்து உருவாக்கியவரின் பெயர் நிலைத்து நிற்பதே வரலாறு.. கோவையின் அடையாளமாக பெரியார் அறிவுலகத்தை வழங்கிய முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலினுக்கு கோவை மக்களின் சார்பாக கோடான கோடி நன்றிகளை சமர்ப்பிக்கிறேன். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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Daily Thanthi
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