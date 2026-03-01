கச்சத்தீவு புனிதப்பயணத்துக்கு இந்திய கடலோர காவல் படை முழு பாதுகாப்பு

சென்னை
கச்சத்தீவில் உள்ள புகழ்பெற்ற புனித அந்தோணியார் தேவாலயத்தில் பிப்ரவரி 27 முதல் 28 வரை வருடாந்திர 2 நாள் விழா நடைபெற்றது. இந்த திருவிழா இந்தியா மற்றும் இலங்கை மீனவர்களால் பெரிதும் மதிக்கப்படுவதாகும்.
இத்திருவிழாவில் பங்கேற்பதற்காக தமிழ்நாடு மற்றும் பிற மாநிலங்களை சேர்ந்த மொத்தம் 3,741 புனிதப்பயணிகள் பிப்ரவரி 27 அன்று கச்சத்தீவுக்கு புறப்பட்டனர். ஏராளமான இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட மற்றும் பிற படகுகள் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து சர்வதேச கடல் எல்லை கோடு IMBL வரை இந்திய கடலோர காவல்படையினரால் அழைத்து செல்லப்பட்டு, பின்னர் அவர்கள் தங்களது பயணத்துக்காக இலங்கை கடற்படையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர்.
கச்சத்தீவில் இரவு தங்கி விழாவில் பங்கேற்ற பிறகு, அவர்கள் பாதுகாப்பாக தாய்நாட்டிற்கு திரும்பினர். மீன்பிடி படகுகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக, இந்திய கடலோர காவல்படையின் கடல் மற்றும் வான் பிரிவுகளின் விழிப்பான பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு அமைப்புகளும் செயல்பட்டன.