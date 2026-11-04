தமிழக செய்திகள்

இன்ஸ்டாகிராம் காதல்: பள்ளி மாணவியை திருமணம் செய்த ஆட்டோ டிரைவர் மீது வழக்குப்பதிவு

ஆட்டோ டிரைவருக்கும், மாணவிக்கும் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் தொடர்பு ஏற்பட்டு காதலாக மாறியுள்ளது.
இன்ஸ்டாகிராம் காதல்
கோப்புப்படம்
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திருப்பத்தூர்,

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டையில் உள்ள நேதாஜி ரோடு பகுதியை சேர்ந்த ராஜா என்பவரின் மகன் வெங்கடேசன் (30 வயது). இவருக்கும் 11-ம் வகுப்பு படித்து வரும் 16 வயது மாணவி ஒருவருக்கும் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் தொடர்பு ஏற்பட்டு அது காதலாக மாறியுள்ளது.

இந்த நிலையில் கடந்த 13-ந்தேதி சிறுமியை ஆட்டோ டிரைவர் வெங்கடேசன் அழைத்துச் சென்று ஜோலார்பேட்டையை அடுத்த சின்ன மோட்டூர் பகுதியில் உள்ள முருகன் கோவிலில் திருமணம் செய்துள்ளார். அப்போது கோவிலில் இருவரின் ஆதார் கார்டுகளை பார்த்தபோது திருமணம் செய்ய வந்த பெண் சிறுமி என்பதும் 11-ம் வகுப்பு மாணவி என்பதும் தெரியவந்தது.

தகவல் அறிந்த ஊர் நல அலுவலர் மலர்க்கொடி ஜோலார்பேட்டை போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அதன்பேரில் ஜோலார்பேட்டை போலீசார் வெங்கடேசன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தனர். மேலும் சிறுமியை அழைத்து அவரது உறவினரிடம் ஒப்படைத்து அறிவுரை வழங்கினர்.

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