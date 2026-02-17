தமிழக செய்திகள்

இடைக்கால பட்ஜெட்: சட்டசபையில் “காதுகுத்தும் விழா” என விமர்சித்து அ.தி.மு.க. அழைப்பு

பட்ஜெட் என்ற பெயரில் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நடத்தப்படும் மாபெரும் காது குத்தும் விழா என்று அ.தி.மு.க. விமர்சனம் செய்துள்ளது.
இடைக்கால பட்ஜெட்: சட்டசபையில் “காதுகுத்தும் விழா” என விமர்சித்து அ.தி.மு.க. அழைப்பு
Published on

சென்னை,

2026-2027-ம் ஆண்டுக்கான இடைக்கால பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்வதற்காக தமிழக சட்டசபை இன்று (செவ்வாய்கிழமை) மீண்டும் கூட இருக்கிறது. காலை 9.30 மணிக்கு நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு இடைக்கால பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து வருகிறார். வழக்கம்போல இந்த முறையும் காகிதம் இல்லா பட்ஜெட்டாகவே தாக்கல் செய்யப்படுகிறது.

இதே நிதியாண்டுக்கான முன்பண மானிய கோரிக்கை மற்றும் 2025-2026-ம் ஆண்டின் கூடுதல் செலவுக்கான மானியக் கோரிக்கைகள் (இறுதி) ஆகியவை வருகிற 20-ந் தேதி அவைக்கு அளிக்கப்பட உள்ளது.

இந்நிலையில் பட்ஜெட் என்ற பெயரில் தமிழக அரசு மக்களுக்கு காது குத்துவதாக அ.தி.மு.க. விமர்சனம் செய்துள்ளது. இதுதொடர்பாக வெளியிடப்படுள்ள அழைப்பிதழில் கூறியிருப்பதாவது:-

கடந்த நாலரை ஆண்டுகளாக பட்ஜெட் என்னும் பெயரில் தமிழ்நாடு மக்களுக்கு நடத்தப்படும் மாபெரும் காது குத்தும் விழா இந்த வருடமும் வெகு விமரிசையாக நடைபெற உள்ளது.

நாள்: பிப்ரவரி 17, 2026

இடம்: தமிழக சட்டமன்றம்

நேரம்: காலை 10 மணி முதல்

இவ்விழாவிற்கு தலைமை தாங்குபவர் தமிழ்நாடு முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்,

நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அவர்கள் முன்னின்று காது குத்துவார்.

மேற்படி விழாவில் கூவம் சுத்திகரிப்பிற்கு நிதி, சென்னை மழைநீர் வடிகால் திட்டத்திற்கு நிதி, சிங்காரச் சென்னை திட்டத்திற்கு நிதி என்று விதவிதமாக காது குத்தப்படும் என்று மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்து கொள்கிறோம்.

பி.கு: சொத்து வரி, வீட்டு வரி, குடிநீர் வரி, மின் கட்டணம் என பல்வேறு முறைகளில் மொய் வைக்கலாம்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை
Tamil Nadu Assembly
தமிழக சட்டசபை
TN Assembly session
இடைக்கால பட்ஜெட்
Interim Budget
தமிழக சட்டசபை கூட்டத்தொடர்

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com