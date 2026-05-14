ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம்: தமிழக அரசு உத்தரவு

தமிழகத்தில் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் 10 பேர் பணியிடம் மாற்றம் செய்யப்பட்டு உள்ளனர்.
சென்னை,

தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் இன்று காவல்துறையில் 10 அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். அதன் விவரம் வருமாறு;

  • தர்மராஜன் - உளவுத்துறை டிஐஜி

  • கரட் கருண் - குற்றப்பிரிவு உளவுத்துறை எஸ்பி

  • மயில்வாகனன் - சென்னை சிறப்பு பிரிவு சிஐடி எஸ்பி -

  • மதன் - பாதுகாப்பு பிரிவு சிஐடி எஸ்பி

  • பால நாகதேவி - சைபர் கிரைம் டிஜிபி

  • பக்கெலா செபஸ் கல்யாண் - டிஐஜி (உள் பாதுகாப்பு)

  • சிலம்பரசன் - ஸ்பெஷல் பிராஞ்ச் சிஐடி சிறப்பு பிரிவு

  • மாதவன் - செக்யூரிட்டி பிராஞ்ச் சிஐடி எஸ்பி

  • சண்முகம் - ஸ்பெஷல் பிராஞ்ச் சிஐடி எஸ்பி

  • சரவணன்- சிஐடி உளவுத்துறை டிஐஜி

ஆகியோர் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

