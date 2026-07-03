உதவி பேராசிரியர் பணி நியமன தேர்வு முடிவில் குளறுபடியா..? விளக்கம் அளித்த ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம்

சென்னை,
ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் நடத்தப்பட்ட உதவி பேராசிரியர் பணி நியமன தேர்வு முடிவுகள் தொடர்பான சில சிக்கல்கள் குறித்து தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-
உதவி பேராசிரியர் பணி நியமனத்திற்கான தேர்வு செயல்முறை குறித்து பொதுவெளியிலும் சமூக ஊடகங்களிலும் பரப்பப்படும் சில கருத்துகள் மற்றும் குளறுபடிகள் தொடர்பாக, ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் (TRB) தனது நிலைப்பாட்டை இதன் மூலம் தெளிவுபடுத்துகிறது.
தேர்வு செயல்முறையில் முறைகேடுகள் அல்லது சமரசங்கள் நடந்திருப்பதை விண்ணப்பதாரர்களின் பதிவுகளில் உள்ள முரண்பாடுகள் சுட்டிக்காட்டுவதாக சில குற்றச்சாட்டுகள் எழுப்பப்பட்டுள்ளன. அத்தகைய கூற்றுகள் உண்மைகளுக்கு புறம்பானவை, தவறான வழிகாட்டுதல் கொண்டவை. எவ்வித ஆதாரமும் அற்றவை என்பதை வாரியம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துக்கொள்ள விரும்புகிறது.
விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் பெயர், பிறந்த தேதி, பாலினம், கல்வித் தகுதி, இனம், மாற்றுத்திறனாளி நிலை மற்றும் பிற தேவையான தகவல்கள் உள்ளிட்ட தனிப்பட்ட விவரங்களை ஆன்லைன் இணையதளம் வழியாகப் பதிவு செய்து விண்ணப்பிக்கின்றனர்.
எழுத்து தேர்வில் விண்ணப்பதாரர்கள் பங்கேற்பதை சாத்தியமாக்கும் நோக்கத்திற்காக மட்டும், பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட அடையாள சான்றுகள் மற்றும் புகைப்படங்களை பயன்படுத்தி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்களை ஆன்லைன் அமைப்பு சரிபார்க்கிறது. சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இந்த விவரங்களின் அடிப்படையில் நுழைவுச்சீட்டுகள் உருவாக்கப்படுகின்றன.
விவரங்களை பதிவு செய்யும்போது ஏற்படும் சிறிய எழுத்துப் பிழைகள் அல்லது தட்டச்சுப் பிழைகள் காரணமாக உண்மையான விண்ணப்பதாரர்களுக்குத் தேர்வு எழுதும் வாய்ப்பு மறுக்கப்படக்கூடாது என்பதை உறுதிசெய்ய, சரிபார்ப்புக்கு உட்பட்டு, அத்தகைய கவனக்குறைவான பிழைகளை திருத்திக்கொள்ளும் வாய்ப்பு விண்ணப்பதாரர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
தற்போது விவாதிக்கப்படும் முரண்பாடுகள் அனைத்தும், விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் ஆன்லைன் விண்ணப்பங்களை நிரப்பும்போது செய்த தரவுப் பதிவுப் பிழைகள் (data-entry errors) மட்டுமே; இவை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் குறைபாடு, முறைகேடு அல்லது தகவல்களைத் திருத்துதல் போன்ற செயல்களுடன் தொடர்புடையவை அல்ல.
அதற்கான சில உதாரணங்கள் பின்வருமாறு:
ஒரு நிகழ்வில், விண்ணப்பதாரர் ஒருவர் தனது உண்மையான பிறந்த தேதியான 27.09.1991-க்கு பதிலாக, ஆன்லைன் விண்ணப்பத்தில் 05.06.2006 என்று தவறுதலாகப் பிறந்த தேதியைப் பதிவு செய்திருந்தார்.
எஸ்.எஸ்.எல்.சி (SSLC) மதிப்பெண் சான்றிதழில் உள்ள உண்மையான பிறந்த தேதியைப் பதிவு செய்வதற்குப் பதிலாக, அதில் உள்ள "TMR Code No. & Date" (TMR குறியீட்டு எண் மற்றும் தேதி) என்ற பகுதியில் காணப்படும் தேதியைத் தவறுதலாகப் பதிவு செய்ததால் இந்தப் பிழை ஏற்பட்டது.
இந்த முரண்பாடானது, ஆன்லைன் விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிக்கும்போது விண்ணப்பதாரர் செய்த கவனக்குறைவான தரவுப் பதிவுப் பிழையினால் மட்டுமே ஏற்பட்டது என்பது தெளிவாகிறது. இதற்கான தொடர்புடைய ஆவணங்கள் பின்வருமாறு:
* சம்பந்தப்பட்ட விண்ணப்பதாரரின் ஆன்லைன் விண்ணப்பத்தின் நகல்
* விண்ணப்பதாரரின் எஸ்.எஸ்.எல்.சி (SSLC) மதிப்பெண் சான்றிதழின் நகல்
ஆய்வு செய்யப்பட்டு, பார்வைக்காக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆவணங்கள் பிழையின் தன்மையைத் தெளிவாக நிறுவுவதோடு, அது தகுதி, திறமை அல்லது தேர்வு செயல்முறையின் நேர்மை ஆகியவற்றில் எந்தப் பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாத, முற்றிலும் எழுத்தர் பிழை சார்ந்தது என்பதையும் உறுதிப்படுத்துகின்றன.
மற்றொரு நிகழ்வில், ஒரு விண்ணப்பதாரர் இணையவழி விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்கும்போது, கவனக்குறைவாக தனது பெயருக்குப் பதிலாக SSLC சான்றிதழ் எண்ணை (AA 2772011) உள்ளிட்டார்.
பிழையைக் கவனித்த விண்ணப்பதாரர், ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் முன் நேரில் ஆஜராகி, திருத்தம் கோரி, செல்லுபடியாகும் துணை அடையாள ஆவணங்களுடன் ஒரு முறையீட்டைச் சமர்ப்பித்தார்.
அவரது சான்றுகளை முறையாக சரிபார்த்து, அவரது அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்திய பின்னர், வாரியம் அந்த விண்ணப்பதாரரை எழுத்துத் தேர்வில் கலந்துகொள்ள அனுமதித்தது.
இந்த நடைமுறைத் திருத்தம், கவனக்குறைவான எழுத்தர் பிழையின் காரணமாக ஒரு உண்மையான விண்ணப்பதாரருக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்படவில்லை என்பதை உறுதி செய்வதற்காக மட்டுமே செய்யப்பட்டது.
தொடர்புடைய துணை ஆவணங்கள், அதாவது:
* சம்பந்தப்பட்ட விண்ணப்பதாரரின் இணையவழி விண்ணப்பத்தின் நகல்
* பெயர் திருத்தம் கோரி விண்ணப்பதாரர் அளித்த மனு/பிரதிநிதித்துவத்தின் நகல்
* சரிபார்ப்பிற்காகச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட துணை அடையாள ஆவணங்கள் பரிசோதிக்கப்பட்டு, பார்வைக்காக இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தத் திருத்தம் விண்ணப்பதாரருக்கு எந்தவிதமான தேவையற்ற சாதகத்தையும் அளிக்கவில்லை, மேலும் இது தேர்வு செயல்முறையின் நேர்மை, நியாயம் அல்லது நம்பகத்தன்மையை எந்த வகையிலும் பாதிக்கவில்லை.
தகுதி அல்லது தேர்வில் எந்த பாதிப்பும் இல்லை
இத்தகைய எழுத்தர் பிழைகள் மதிப்பீடு, மதிப்பெண்கள், தரவரிசை, தகுதிப் பட்டியல் தயாரிப்பு அல்லது இறுதி தேர்வை எந்த வகையிலும் பாதிக்காது.
எழுத்துத் தேர்வு, விடைத்தாள் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்பெண்கள் வெளியீடு ஆகியவை நியாயத்தையும் புறநிலைத்தன்மையையும் உறுதி செய்வதற்கான போதுமான பாதுகாப்புகளுடன், நிறுவப்பட்ட நடைமுறைகள் மூலம் சுதந்திரமாக நடத்தப்படுகின்றன.
சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு இறுதி துல்லியத்தை உறுதி செய்கிறது
இறுதி தேர்வு ஒருபோதும் இணையவழி விண்ணப்பப் பதிவுகளை மட்டும் அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்காது என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம்.
இறுதி தேர்வு மற்றும் நியமனத்திற்கு முன்பு, தகுதிப் பட்டியலில் உள்ள ஒவ்வொரு விண்ணப்பதாரரும் அதிகாரிகளின் முன்னிலையில் கட்டாய சான்றிதழ் சரிபார்ப்புக்கு (CV) உட்படுத்தப்படுகிறார்கள். அப்போது, பின்வரும் அனைத்து முக்கிய விவரங்களும் அசல் ஆவணங்களுடன் கடுமையாகச் சரிபார்க்கப்படுகின்றன:
* பெயர்
* பிறந்த தேதி
* கல்வித் தகுதிகள்
* சமூகச் சான்றிதழ்கள்
* மாற்றுத்திறன் நிலை
* பிற தகுதி நிபந்தனைகள்
வெற்றிகரமான சரிபார்ப்புக்குப் பிறகே விண்ணப்பதாரர்கள் இறுதி தேர்வுக்குப் பரிசீலிக்கப்படுகிறார்கள். எனவே, இணையவழி விண்ணப்பத்தில் உள்ள ஏதேனும் சிறிய பொருத்தமின்மை அல்லது எழுத்தர் பிழை இந்தக் கட்டத்தில் கண்டறியப்பட்டு சரிசெய்யப்படுகிறது.
தேர்வு செயல்முறை பாதுகாப்பாகவும் நம்பகத்தன்மையுடனும் உள்ளது ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மீண்டும் வலியுறுத்துவது என்னவென்றால்:
* தேர்வு நேர்மையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் நடத்தப்பட்டது
* மதிப்பெண்களின் மதிப்பீடு மற்றும் வெளியீடு ஆகியவை நிறுவப்பட்ட விதிமுறைகளின்படி கடுமையாக மேற்கொள்ளப்பட்டன
* எழுத்தர் பிழைகள் காரணமாக எந்தவொரு விண்ணப்பதாரரும் முறையற்ற அனுகூலத்தைப் பெறவில்லை
* தகுதி நிர்ணய செயல்முறையின் எந்தவொரு அம்சமும் சமரசம் செய்யப்படவில்லை
அதன்படி, விண்ணப்பதாரர் தரப்பில் ஏற்பட்ட இந்தத் தனிப்பட்ட பிழைகள் காரணமாக தேர்வு செயல்முறை சமரசம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்ற கூற்றுகள் ஆதாரமற்றவை மற்றும் தகுதியற்றவை.
சரிபார்க்கப்படாத அல்லது முழுமையற்ற கூற்றுகளால் பொதுமக்கள், விண்ணப்பதாரர்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தவறாக வழிநடத்தப்பட வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அனைத்து ஆட்சேர்ப்பு செயல்முறைகளிலும் நேர்மை, வெளிப்படைத்தன்மை, தகுதி மற்றும் ஒருமைப்பாட்டிற்கு உறுதியாகக் கட்டுப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.