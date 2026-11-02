சிறைவாசிகள் நடத்தும் பெட்ரோல் நிலையங்களை மூடிவிட்டு தனியாரிடம் ஒப்படைக்க முயற்சியா? - ரகுபதி கேள்வி!

சென்னை,
சிறைவாசிகள் நடத்தும் பெட்ரோல் நிலையங்களை மூடிவிட்டு தனியாரிடம் ஒப்படைக்க முயற்சியா? என திமுக முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-
2021-2026 திராவிட மாடல் ஆட்சியில் இந்தியாவிலேயே சிறைகள் மற்றும் சீர்திருத்த பணிகள் துறை தமிழ்நாட்டில்தான் சிறப்பாகச் செயல்படும் துறையாக முதலிடம் பெற்றுத் திகழ்ந்தது.சிறைச்சாலைகள் வெறும் தண்டனைக் கூடங்களாக மட்டுமின்றி, கைதிகள் திருந்தி வாழ்வதற்கான சூழலை ஏற்படுத்திடவும், அங்கு இருக்கக்கூடிய தண்டனை சிறைவாசிகள் தங்கள் குடும்பத்தை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு பொருளாதாரத்தை ஈட்டுவதற்கும் பல்வேறு முன்னெடுப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
அந்தவகையில்தான் கைதிகளால் நடத்தப்படும் சில்லறை பெட்ரோல் வணிக விற்பனை நிலையங்களும் சிறைத்துறையால் செயல்படுத்தப்பட்டன. சிறையில் தயாரிக்கப்படும் பொருட்களை விற்பதற்கு ‘பிரிசன் பஜார்’ என்கிற விற்பனை நிலையங்களும் சிறைத்துறை நிர்வாகத்தால் உருவாக்கப்பட்டன. சிறைகள் மற்றும் சீர்திருத்த பணிகள் துறை மூலம் ஒரு சிறைவாசி மாதம் ஒன்றுக்கு குறைந்தபட்சம் 7 ஆயிரத்து 500 ரூபாய் முதல் 12000 வரை வருமானம் ஈட்டி தன்னுடைய குடும்பத்திற்கு அனுப்பக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவானது. குடும்பத் தலைவன் சிறையில் இருந்தாலும் அந்தக் குடும்பம் பொருளாதாரத்தில் பாதிக்கப்படாதபடி சிறைத்துறை நிர்வாகம் தந்த வேலை வாய்ப்புகள் மூலமாக அவர்கள் வருவாயை ஈட்டி தங்கள் குடும்பத்தை காப்பாற்றுவதற்கு வசதியாக அது அமைந்தது.
சிறைகள் மற்றும் சீர்திருத்தப்பணிகள் துறையில் நடைபெற்ற விற்பனை நிலையங்கள் தமிழகத்திலேயே மிகச்சிறந்தவையாக கோடிக்கணக்கான ரூபாய் லாபத்தை ஈட்டி தருகின்ற விற்பனை நிலையங்களாக விளங்கின. பெட்ரோல் நிலையங்கள் ஆண்டுக்கு சுமார் 13 கோடி ரூபாயும், பிரிசன் பஜார் வருவாய் ஈட்டி தமிழக அரசு மற்றும் சிறைத்துறை நிர்வாகத்திற்கும் சிறைவாசிகளுக்கும் நல்ல வருவாயை உருவாக்கித் தந்தன. சிறைகள் மற்றும் சீர்திருத்த பணிகள் துறை சார்பில் நடைபெற்ற விற்பனை நிலையங்கள் மற்ற தனியார் நடத்துகின்ற பெட்ரோல் விற்பனை நிலையங்களுக்கு போட்டியாக, வசூலிலும், வருவாயிலும் மிகச் சிறப்பாகச் செயல்பட்டன. இதெல்லாம் இன்றைய சிறைத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல்குமாரின் கண்ணை உறுத்தியிருக்கிறது.
இன்றைக்கு தமிழக வெற்றிக்கழக ஆட்சியில் சிறைகள் மற்றும் சீர்திருத்தப் பணிகள் துறை மூலம் நடைபெற்று வருகின்ற பெட்ரோல் சில்லறை விற்பனை நிலையங்களை தனியாருக்கு தாரை வார்ப்பதற்கு ஒரு முயற்சி நடப்பதாக தகவல் கசிந்து இருக்கிறது. அதன் முதல் கட்டமாக தமிழகத்தில் மத்திய சிறைசலைகள் மூலமாக நடத்தப்பட்ட பெட்ரோல் விற்பனை நிலையங்கள் அனைத்தும் மூடப்பட்டு இருக்கிறது. அங்கே இறைச்சி மற்றும் சிறைத்துறை மூலம் தயாரிக்க பட்ட பொருட்கள் விற்கப்பட்ட விற்பனை நிலையமும் மூடப்பட்டிருக்கிறது. இதைத் தொடர்ந்து ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மற்றவற்றையும் மூடி கடைசியாக அவற்றையெல்லாம் தனியாருக்கு தாரை வாக்கின்ற அந்த மகத்துவமான பணியை செய்யப் போகிற அரசாக த.வெ.க அரசு இருக்கப்போகிறது. எனவே மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய வருவாயை தனியாருக்கு தாரைவார்த்து அதில் கமிஷன் அடிப்பதில் ஒரு கணக்கு ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.
‘மக்கள் பணத்தை தொடமாட்டோம்’ என்று வீராவேசமாக பேசுவார்கள். ஆனால் கண்ணுக்குத் தெரியாத இடத்தில் கமிஷன் அடிக்கிறார்கள். இதுதான் தவெக அரசின் தாரக மந்திரமாக இருக்கிறது. எந்தத் துறையிலும் அரசுக்கு கிடைக்க வேண்டிய வருவாயை தனியாருக்கு தாரை வார்ப்பதிலேயே தனிக்கவனம் செலுத்துகின்ற அரசாக தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு இருக்கிறது. இந்த டம்மி அரசாங்கம் விலைவாசி உயர்வை பற்றி கவலைப்படவில்லை. சட்டம் ஒழுங்கு குறித்து கவலைப்படவில்லை. இப்படி எதைப் பற்றியும் கவலைப்படாமல் வரப்போகிற இடைத்தேர்தலுக்கு என்ன செய்து நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியுமா என்று அவர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
நம்முடைய பொதுவுடமை தோழர்கள் இன்றைக்கு சிறைத்தறையினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இயங்கி வருகிற அந்த பொருட்கள் விற்பனை நிலையங்கள் தனியாருக்கு தாரைவார்க்க படுவதை வரவேற்கப் போகின்றார்களா? அல்லது ஆதரிக்க போகின்றார்களா? அல்லது அனைத்து பிரிசன் பஜார்களும் தனியாருக்கு செல்வதை வரவேற்கப் போகின்றார்களா? கைதிகள் தப்பிச் செல்கிறார்கள் என்ற வாதத்தை சாக்காக வைத்து தனியார்மயமாக்குகிறார் கலெக்சன் குமார்.
சட்டத்துறையில் ஆடு மேய்ப்பவருக்கு அரசு வழக்கறிஞர் பதவி, மின்சாரத்துறையில் ஒரு யூனிட் மின்சாரம் 41 ரூபாய்க்கு கொள்முதல், இப்பொழுது சிறைத்துறையில் தனியாருடன் லாபி அமைத்து அவர்களிடம் கலெக்சன் போடுகிறாரா என்று மக்கள் கேள்வி கேட்பார்களா இல்லையா? எதைப்பற்றியும் கவலைப்படாமல் ரீல்ஸ் மூலமாக ஆட்சி நடத்தி விடலாம், ரீல்ஸ் மூலமாக மக்களை ஏமாற்றி விடலாம். பொய்யான வதந்திகளை பரப்பிவிடலாம் அதன் மூலம் மக்களை ஏமாற்றி விடலாம் என்று தொடர்ந்து தப்பு கணக்கு போட்டுக்கொண்டு இந்த அரசு இந்த தமிழக மக்களை வாட்டி வதைத்து கொண்டிருக்கின்றது.
திராவிட மாடல் ஆட்சியில் கொண்டு வந்த திட்டங்களுக்கு ஸ்டிக்கர் ஒட்டி இன்றைக்கு விழா நடத்துகிறார்கள். திமுக ஆட்சியில் கொண்டு வந்த புதிய பேருந்து நிலையம் திறப்புவிழா காண்கிறது என புதுக்கோட்டையில் திமுகவினர் இனிப்பு வழங்கினால் அதைத் தடுக்கிறார்கள் காவல்துறையினர். சந்தி சிரிக்கும் சட்டம் ஒழுங்கைக் ஒழுங்குபடுத்த காவல்துறையை பயன்படுத்தாமல், பந்தோபஸ்துக்கும்-இனிப்பு வழங்குவதை தடுப்பதற்கும் பயன்படுத்தினால் கொலைகளும்-கொள்ளைகளும் பெருகாமல் என்ன செய்யும்?
முந்தைய ஆட்சியின் திட்டங்களுக்கு துவக்க விழாக்களை நடத்திவிட்டுச் செல்கிற ரீல்ஸ் ஆட்சியாக தான் இந்த தவெக ஆட்சி இருக்கிறது. வெறும் ரீல்ஸ் மூலமாகவே ஐந்தாண்டு காலத்தையும் ஓட்டிவிடலாம் என்று கருதும் தவெக ஆட்சிக்கு நிச்சயமாக ஐந்து தொகுதி இடை தேர்தலிலும் தக்க பாடத்தை மக்கள் புகட்டுவார்கள்.