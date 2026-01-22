'விசில்' சின்னம் தவெகவுக்கு மட்டும் இல்லையா? - தேர்தல் ஆணையம் வைத்த 'செக்'
தவெக போட்டியிடாத தொகுதிகளில் மற்ற சுயேச்சை வேட்பாளர்களுக்கோ, அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட பிற கட்சிகளுக்கோ விசில் சின்னம் ஒதுக்கப்படும் என்று கூறியுள்ளது.
சென்னை,
கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தொடர்பாக சி.பி.ஐ. விசாரணை, ஜனநாயகன் படத்துக்கு சென்சார் போர்டு பிரச்சினை என கடும் நெருக்கடியில் இருக்கும் தவெக தலைவர் விஜய்க்கு, தங்கள் கட்சிக்கு விசில் சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பது சற்று ஆறுதலை தந்திருக்கும்.
இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திடம் அவர்கள் வைத்த கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டதில் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி. கட்சியின் கணக்கு வழக்குகளை முறையாக தேர்தல் ஆணையத்திடம் ஒப்படைத்ததால், பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சியாக தவெகவை அங்கீகரித்ததுடன் பொதுச் சின்னங்களில் இருந்து விசில் சின்னமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் தவெகவுக்கு செக் ஒன்றையும் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வைத்துள்ளது. அதாவது, தவெக போட்டியிடாத தொகுதிகளில் மற்ற சுயேச்சை வேட்பாளர்களுக்கோ, அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட பிற கட்சிகளுக்கோ விசில் சின்னம் ஒதுக்கப்படும் என்றும் கூறியுள்ளது.
இதைவைத்து பார்க்கும்போது, 234 தொகுதிகளிலும் தவெக போட்டியிட்டால், விசில் சின்னத்திற்கு எந்த பிரச்சினையும் இல்லை. அதே நேரத்தில், கூட்டணி கட்சிகளுக்கு தொகுதிகள் ஒதுக்கும்போது, அந்த குறிப்பிட்ட தொகுதிகளில் மாற்றுக்கட்சியினருக்கு விசில் சின்னம் செல்ல வாய்ப்பு இருக்கிறது. இது வாக்காளர்கள் மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும் அமைய வாய்ப்பு உள்ளது.