பிரதமரை, தமிழ்நாடு முதல்-அமைச்சர் வரவேற்காமல் இருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது - தமிழிசை சவுந்தரராஜன்

பிரதமர் ரூ.7,000 கோடி நலத்திட்டங்களை அர்ப்பணிப்பதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன் என தமிழிசை தெரிவித்துள்ளார்.
மதுரை,

பிரதமர் மோடியின் பொதுக்கூட்டம் குறித்து தமிழக பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சுந்தரராஜன் கூறுகையில்,

"அனைவரும் பிரதமர் மோடியின் வருகையை வரவேற்கிறார்கள், மேலும் பிரதமர் தமிழ்நாட்டிற்கு ரூ.7,000 கோடி மதிப்பிலான நலத்திட்டங்களை அர்ப்பணிப்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். ஆனால் நான் ஒரு கேள்வியை எழுப்ப விரும்புகிறேன். தமிழ் கலாசாரம் விருந்தினர்களை திறந்த கரங்களுடன் வரவேற்க கற்றுக்கொடுக்கிறது, நாங்கள் அவர்களை மதிக்கிறோம். ஆனாலும், தமிழக முதல்-அமைச்சர் எந்த கலாசாரத்தைப் பின்பற்றுகிறார்.

அவர் சென்னையில் இருந்தார், ஆனால் நமது பிரதமரை வரவேற்க முடியவில்லை. பிரதமர் தமிழ்நாட்டிற்கு எதையும் கொடுக்கவில்லை என்று கூறி மீண்டும் ஒரு பொய்யைச் சொல்ல முடியாது என்பதால் அவர் தொடர்ந்து மறைக்கிறார். பிரதமர் மாநிலத்திற்கு திட்டங்களை அர்ப்பணிக்க வந்துள்ளார், ஆனால் முதல்-அமைச்சர் இதை வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொள்வதைத் தவிர்க்க விரும்பினார்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

