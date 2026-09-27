தமிழக செய்திகள்

கரூர் பெருந்துயரத்தை ஒரு பதிவிற்குள் விஜய் சுருக்க நினைப்பது அநியாயம் - டி.டி.வி. தினகரன் கண்டனம்

பெருந்துயரம் தொடர்பாக சி.பி.ஐ மேற்கொள்ளும் விசாரணையை விரைவுபடுத்த வேண்டும் என்று டி.டி.வி. தினகரன் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
கரூர் பெருந்துயரத்தை ஒரு பதிவிற்குள் விஜய் சுருக்க நினைப்பது அநியாயம் - டி.டி.வி. தினகரன் கண்டனம்
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சென்னை,

கரூர் சம்பவத்தில் உஉயிரிழந்த 41 பேரின் குடும்பத்தினருக்கு வழங்கப்பட்ட நிவாரணமும், பணிப்பலன்களும் மட்டுமே தீர்வாக அமையாது என்று அ.ம.மு.க .பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

நீதியும் உண்மையும் தேவை

இதுதொடர்பாக அவர் தனது எக்ஸ் வலைதளத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-

கரூரில் துயரச் சம்பவம் நிகழ்ந்து ஓராண்டு நிறைவு - நினைவு மட்டுமல்ல நீதியும் உண்மையும் தேவை.

கரூர் மாவட்டம் வேலுச்சாமிபுரத்தில் நடைபெற்ற த.வெ.க. தலைவர் ஜோசப் விஜய் அவர்களின் பிரச்சாரத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 உயிர்கள் பறிபோன முதலாம் ஆண்டு நினைவு தினம் இன்று

என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும்

என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் என தனது பேச்சைத் தொடங்கும் தவெக தலைவர் ஜோசப் விஜய் அவர்கள், தன்னை பார்க்க வந்து கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி கொத்து கொத்தாக மடிந்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் அதற்கு தார்மீக பொறுப்பேற்காமல் புறமுதுகிட்டு ஓடிவிட்டு தற்போது அப்பெருந்துயரத்தை ஒரு சமூக வலைத்தள பதிவிற்குள் சுருக்க நினைப்பது எவ்வளவு பெரிய அநியாயம் ?

உயிரிழந்த 41 பேரின் குடும்பத்தினருக்கு வழங்கப்பட்ட நிவாரணமும், பணிப்பலன்களும் மட்டுமே தீர்வாக அமையாது என்பதோடு, தமிழக மக்களின் மனங்களில் அழியாத ரணமாக பதிந்திருக்கும் பெருந்துயரம் தொடர்பாக சி.பி.ஐ மேற்கொள்ளும் விசாரணையை விரைவுபடுத்தி அதற்கு காரமானவர்கள் அனைவரின் மீதும் கடுமையான நடவடிக்கை எடுப்பதே உயிரிழந்த 41 பேருக்கும் நாம் செலுத்தும் உண்மையான அஞ்சலியாகும்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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Daily Thanthi
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