தாகம் தீர்க்கும் ஜல் ஜீவன்: தமிழக இல்லங்களில் நீர் புரட்சி: வானதி சீனிவாசன்

கோவை,

தேசிய பாஜக மகளிரணி தலைவரும் கோவை தெற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வானதி சீனிவாசன் தனது எக்ஸ் தள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தொலைநோக்கு பார்வை கொண்ட தலைமையின் கீழ், தமிழ்நாடு மின்னணு உற்பத்தித் துறையின் மையமாக உருவெடுத்து வருகிறது. ரூ. 30,000 கோடி முதலீடு மற்றும் 60,000 வேலைவாய்ப்புகளுடன், இத்துறை எதிர்கால பொருளாதாரத்தை வழிநடத்துகிறது.

இது இளைஞர்களுக்கு உயர் மதிப்புள்ள தொழில்நுட்ப வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதோடு, புதிய சிந்தனை நிறுவனங்கள் மற்றும் புதிய சிந்தனைக்கும் ஆதரவளிக்கிறது. மேலும், தொழில்நுட்பம் மற்றும் மேம்பட்ட உற்பத்தி துறைகளில் பெண்கள் தலைமை தாங்குவதற்கான கதவுகளையும் இது திறக்கிறது.

இபிஎஸ் தலைமையிலான என்டிஏ அரசாங்கத்தின் கீழ், இந்த தொழில்நுட்ப சூழல் இன்னும் வேகமாக விரிவடைய முடியும். பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தொலைநோக்கு பார்வை கொண்ட தலைமையின் கீழ், தமிழகம் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் சுத்தமான குடிநீர் சென்றடைவதை உறுதி செய்து வருகிறது.

ஜல் ஜீவன் இயக்கம் தமிழ்நாட்டின் கிராமப்புறங்கள் முழுவதும் குழாய் நீர் இணைப்புகளை வழங்கி வருகிறது. இதன் மூலம் குடும்பங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் சிறந்த ஆரோக்கியம், சுத்தமான குடிநீர் வசதி கிடைக்கிறது.

இது பெண்களை அன்றாட போராட்டங்களிலிருந்து விடுவித்து, அவர்களுக்கு வேலை, கல்வி மற்றும் வளர்ச்சிக்கு நேரத்தை வழங்குகிறது.

இபிஎஸ் தலைமையிலான என்டிஏ அரசாங்கத்தின் கீழ், இந்த இயக்கம் மீதமுள்ள ஒவ்வொரு வீட்டையும் விரைவாக சென்றடையும்.

இவ்வாறு அதில் கூறியுள்ளார்.



