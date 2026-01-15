அவனியாபுரத்தில் இன்று ஜல்லிக்கட்டு: 1,100 காளைகள், 600 மாடுபிடி வீரர்களுக்கு அனுமதி

தினத்தந்தி 15 Jan 2026 6:30 AM IST
முதல் பரிசாக வீரருக்கு காரும்,காளைக்கு டிராக்டரும் பரிசாக வழங்கப்பட உள்ளது.

மதுரை,

ஆண்டுதோறும் தமிழரின் வீர விளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டு போட்டி பொங்கல் பண்டிகை தினத்தன்று மதுரை அவனியாபுரத்தில் நடக்கும். அடுத்தடுத்த நாட்களில் பாலமேடு, அலங்காநல்லூர் ஆகிய இடங்களில் நடைபெறுவது வழக்கம். இந்த போட்டிகள் உலக அளவில் சிறப்பு பெற்றவை. அதன்படி இந்த ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகை தினமான இன்று (15-ந் தேதி) அவனியாபுரத்திலும், நாளை பாலமேட்டிலும், நாளை மறுநாள் அலங்காநல்லூரிலும் கோலாகலமாக போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன. அவனியாபுரத்தில் இன்று நடைபெறுவதை முன்னிட்டு வாடிவாசல் உள்பட அனைத்து இடங்களும் தயார் நிலையில் உள்ளன.

மேற்படி 3 இடங்களிலும் நடக்கும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்க ஆன்லைனில் முன்பதிவு நடந்தது. அதில் அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டுக்கு 3,090 காளைகளும், 1,849 மாடுபிடி வீரர்களும், பாலமேட்டில் பங்கேற்க 5,757 காளைகளும், 1,913 மாடுபிடி வீரர்களும், அலங்காநல்லூரில் களமாட 6,210 காளைகளும், 1,472 மாடு பிடிவீரர்களும் பங்கேற்க பதிவு செய்தனர். இதன் மூலம் 3 போட்டிகளிலும் பங்கேற்க மொத்தம் 15,047 காளைகளும், 5,234 வீரர்களும் பதிவு செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

பல்வேறு கட்ட சோதனைக்கு பின்பு அவனியாபுரத்தில் விளையாட தகுதி வாய்ந்த 1100 காளைகளும், சுமார் 600 வீரர்களுக்கும் அனுமதி கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதேபோல் பாலமேட்டில் உள்ள மஞ்சமலை சுவாமி ஆற்று திடலில் தயார் நிலையில் வாடிவாசல், பார்வையாளர் மாடம், மற்றும் இரண்டு அடுக்கு பாதுகாப்பு வேலிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. உலக புகழ்பெற்ற அலங்காநல்லூர் கோட்டை முனிசாமி திடல், வாடிவாசல், பார்வையாளர்கள் அமரும் இரும்பு தடுப்பு மேடை, வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் அமரும் இடம், இரண்டு அடுக்கு பாதுகாப்பு வேலிகள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன.

