பிரிந்தவர்களை இணைத்து ஆட்சி அமைத்தவர் ஜெயலலிதா - ஓபிஎஸ் பேட்டி

சென்னை,
தேனியில் முன்னாள் முதல்-அமைச்சர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் செய்தியாளர் சந்திப்பில் கூறியதாவது:-
ஜெயலலிதாவின் பிறந்தநாளான இன்று அவருக்கு எனது மரியாதையும் வீரவணக்கமும். இந்தியாவின் மூத்த அரசியல்வாதிகளில் முதன்மையானவராக விளங்கிய பாரதி கண்ட புதுமைப்பெண்.
தன்னையே தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக அர்ப்பணித்த தன்னலம் பாராத உன்னத தலைவர் ஜெயலலிதா. பிரிந்தவர்களை இணைத்து 1991-ல் ஆட்சி அமைத்தவர் ஜெயலலிதா. எம்.ஜி.ஆரும் ஜெயலலிதாவும் தொண்டர்களுக்காக கட்சி நடத்தினர். கட்சிக்கு சோதனை வந்தபோது என்னிடம் முதல்-அமைச்சர் பதவியை கொடுத்தவர் ஜெயலலிதா.
ஜெயலலிதா இறந்த பிறகு என்னை கட்டாயப்படுத்தி முதல்-அமைச்சர் ஆக்கினார்கள். கட்டாயத்தின் பேரில் தான் நான் 3-வது முறையாக முதல்-அமைச்சர் ஆனேன். தன்னையே தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக அர்ப்பணித்த தன்னலம் பாராத உன்னத தலைவி ஜெயலலிதா. சாதனை சரித்திரங்கள் பல படைத்து ஜெயலலிதாவின் புகழ் பூமி உள்ளவரை நிலைத்து இருக்கும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.