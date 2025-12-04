திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் இன்றே தீபம் ஏற்ற நீதிபதி ஜிஆர் சுவாமிநாதன் உத்தரவு

திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் இன்றே தீபம் ஏற்ற நீதிபதி ஜிஆர் சுவாமிநாதன் உத்தரவு
x
தினத்தந்தி 4 Dec 2025 5:59 PM IST
t-max-icont-min-icon

உத்தரவை நிறைவேற்றியது தொடர்பான அறிக்கையை நாளை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும் நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

மதுரை,

திருப்பரங்குன்றத்தில் போடப்பட்ட 144 தடை உத்தரவை ரத்து செய்த நீதிபதி ஜிஆர் சுவாமிநாதன், மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் இன்றே தீபம் ஏற்ற மனுதாரருக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இன்றே தீபத்தை ஏற்றிவிட்டு நாளை உத்தரவை நிறைவேற்றியதற்காக அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய நீதிபதி உத்தரவிட்டார். உத்தரவை நிறைவேற்ற தவறினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க தயங்கமாட்டேன் என்றும் நீதிபதி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X