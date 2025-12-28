காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரவீன் சக்ரவர்த்திக்கு ஜோதிமணி எம்.பி., கண்டனம்
தமிழ்நாட்டை உத்தரப்பிரதேசத்துடன் ஒப்பிடுவது நியாயமற்றது என்று ஜோதிமணி எம்.பி. தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை,
உத்தரப்பிரதேசத்தை விட அதிக கடன் வாங்கும் மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருப்பதாக காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரவீன் சக்ரவர்த்தி கூறிய கருத்துக்கு ஜோதிமணி எம்.பி., கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர் தனது எக்ஸ் வலைதளத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-
தமிழ்நாட்டை உத்தரப்பிரதேசத்துடன் ஒப்பிடுவது நியாயமற்றது. தமிழ்நாட்டின் கடன்கள் கல்வி, சுகாதாரம், தொழில்துறை முதலீடு, சமூக நீதி, நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
புல்டோசர் ராஜ்ஜியம் நடத்தும் உத்தரப்பிரதேசத்துடன் நமது தமிழ்நாட்டை ஒப்பிடுவது ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது அல்ல. மத்திய அரசின் நிதிக் கொள்கைகளும் முக்கியம். தமிழ்நாடு வரிகளில் முக்கிய பங்களிப்பாளராக உள்ளது, ஆனால் அதிகாரப் பகிர்வில் மிகக் குறைவாகவே பெறுகிறது, அதே நேரத்தில் உ.பி. போன்ற மாநிலங்கள் கணிசமாக அதிக பரிமாற்றங்களைப் பெறுகின்றன.
வளர்ச்சி விளைவுகள், தனிநபர் குறிகாட்டிகள், வரி பங்களிப்பு vs அதிகாரப் பகிர்வு மற்றும் நிர்வாகத்தின் தரம். இந்த நடவடிக்கைகளால், தமிழ்நாடு மிகவும் முன்னேறியுள்ளது. நமது மாநிலத்தை நாம் ஏமாற்ற வேண்டாம்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.