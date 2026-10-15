தர்பூசணியில் கலாம் உருவம்: கள்ளக்குறிச்சி அரசுப் பள்ளி மாணவனின் அசாத்திய கைவண்ணம்!

கள்ளக்குறிச்சி,
முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாமின் பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அரசுப் பள்ளி மாணவர் ஒருவர் தனது அசாத்திய திறமையால் தர்பூசணிப் பழத்தில் கலாமின் உருவத்தைச் செதுக்கி அசத்தியுள்ளார்.
மாபெரும் விஞ்ஞானியும், இந்தியாவின் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவருமான டாக்டர் ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாமின் பிறந்தநாள் அக்டோபர் 15 அன்று நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி, இன்று (வியாழக்கிழமை) மாணவர்கள் மத்தியில் கலாமின் நினைவையும் அவரது சிந்தனைகளையும் போற்றும் வகையில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன. இந்த நிலையில், கள்ளக்குறிச்சியைச் சேர்ந்த ஒரு அரசுப் பள்ளி மாணவர் கலாமுக்கு முற்றிலும் வித்தியாசமான முறையில் தனது அஞ்சலியைச் செலுத்தியுள்ளார்.
அந்த மாணவர் ஒரு முழு தர்பூசணிப் பழத்தை எடுத்து, அதன் மேல் பகுதியில் டாக்டர் ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாமின் முக அமைப்பை தத்ரூபமாக செதுக்கியுள்ளார். கலாமின் புகழ்பெற்ற சிகை அலங்காரம், அவரது புன்னகையான முகம் மற்றும் கண்கள் என அனைத்தையும் மிகத் துல்லியமாக அந்தப் பழத்தின் மீது வடித்திருப்பது பார்ப்போரை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
அரசுப் பள்ளி மாணவனின் இந்த அசாத்திய கலைப்படைப்பு, வீடியோ மற்றும் புகைப்படங்களாக சமூக வலைதளப் பக்கங்களில் வெளியாகி மிக வேகமாக வைரலாகி வருகிறது.
"மாணவர்களே கனவு காணுங்கள்" என்று உத்வேகம் அளித்த ஒரு மாபெரும் தலைவருக்கு, ஒரு அரசுப் பள்ளி மாணவன் தனது கைவண்ணத்தால் தர்பூசணி பழத்தில் வடித்துள்ள இந்த அஞ்சலிக்கு இணையவாசிகளும், பொதுமக்களும் தங்களது வாழ்த்துகளையும் பாராட்டுகளையும் தொடர்ந்து குவித்து வருகின்றனர்.