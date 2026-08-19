காஞ்சிபுரம்: பாதாள சாக்கடை பணிக்காக தோண்டப்பட்ட பள்ளத்தில் விழுந்த பசு மாடு ஜே.சி.பி. மூலம் மீட்பு

காஞ்சிபுரம்,
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில் 51 வார்டுகள் உள்ளன. இவற்றில் 40 வார்டுகளுக்கு பாதாள சாக்கடை இணைப்புகள் கடந்த 1978-ம் ஆண்டு கொடுக்கப்பட்டன. மீதமுள்ள 11 வார்டுகள் ஊராட்சிகளாக இருந்து காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியுடன் இணைக்கப்பட்டவை. அதனால் அந்த பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை இணைப்பு இல்லாமல் இருந்தது. அந்த பகுதிகளில் புதிதாக பாதாள சாக்கடை இணைப்பு கொடுக்க ரூ.254 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டம் உலக வங்கி நிதியுதவியுடன் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
இந்த திட்டத்தின் மூலம் 180.243 கி.மீ தூரத்துக்கு பாதாள சாக்கடைக்கான குழாய்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன. பிரதான குழாய்கள் மட்டும் 14.101 கி.மீ தூரத்துக்கு செல்கிறது. அடைப்பு ஏற்பட்டால் ஆங்காங்கே சுத்தம் செய்வதற்கு வசதியாக 9 மீட்டர் தூரத்துக்கு ஒன்று என மேல்நோக்கிய ஆளிறங்கும் அளவிலான குழாய்கள் மொத்தம் 7,437 அமைக்கப்பட உள்ளன. மொத்தம் 15,652 வீடுகளுக்கு பாதாள சாக்கடை இணைப்புகள் வழங்கப்பட உள்ளன. இதற்கான பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்நிலையில் காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட 48-வது வார்டு வர்த்தமான் நகர் பகுதியில் அவ்வழியாக போடப்பட்ட பாதாள சாக்கடை பள்ளம் முறையாக மூடப்படாததால் அமைதியாக சென்ற பசு மாடு ஒன்று பள்ளத்தில் விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. அப்பகுதி மக்கள் நீண்ட நேரம் முயற்சி செய்தும் பள்ளத்தில் சிக்கிய பசுமாட்டை மீட்க முடியாததால், ஜே.சி.பி. இயந்திரம் வரவழைக்கப்பட்டு பசு மாடு பத்திரமாக மீட்கப்பட்டது. இந்த விபத்திற்கு பிறகு பள்ளத்தை சுற்றி மாநகராட்சி ஊழியர்கள் தடுப்புகளை அமைத்துள்ளனர்.