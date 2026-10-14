காசிமேடு துறைமுகம்: விசைப்படகில் சிலிண்டர் வெடித்து தீ விபத்து.

சென்னை,
சென்னை காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த விசைப்படகு ஒன்றில் இன்று திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த கோர விபத்தால் துறைமுகப் பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது.
சென்னை காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் விசைப்படகுகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன. அங்கு மீனவர்களும் பொதுமக்களும் வழக்கம்போல நடமாடிக்கொண்டிருந்தனர். இந்த நிலையில் இன்று (புதன்கிழமை) காசிமேடு துறைமுகப் பகுதியில், நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த விசைப்படகு ஒன்றில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது.
படகில் பற்றி எரிந்த தீயின் வெப்பம் தாங்காமல், உள்ளிருந்த எரிவாயு சிலிண்டர் பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்து சிதறியது. இந்த வெடி சத்தம் காதைப்பிளக்கும் வகையில் கேட்டுள்ளது. திடீரென எழுந்த பயங்கர சத்தத்தைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த பொதுமக்களும் மீனவர்களும், என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாமல் பீதியடைந்து அலறியடித்தபடி நாலாபுறமும் ஓடினர்.
நங்கூரமிட்டு நிறுத்தப்பட்டிருந்த விசைப்படகில் ஏற்பட்ட தீ, சில நிமிடங்களிலேயே படகு முழுவதும் மளமளவென பரவி எரியத் தொடங்கியது. சிலிண்டர் வெடித்ததில் படகின் பாகங்கள் சேதமடைந்து தீக்கொழுந்துடன் எரியும் காட்சிகள் அப்பகுதியில் பெரும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தின.
விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்தவுடன் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர். கடலில் தத்தளித்தபடி எரியும் விசைப்படகின் தீயைக் கட்டுப்படுத்த தீயணைப்பு வீரர்கள் தீவிரமாகப் போராடினர். சில மணிநேர தீவிர போராட்டத்திற்குப் பிறகு தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை முற்றிலுமாக அணைத்தனர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில், படகில் ஏற்பட்ட மின் கசிவு அல்லது உள்ளிருந்த எரிபொருள் சிலிண்டர் வெடித்ததன் காரணமாக இந்த விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது. இச்சம்பவம் குறித்து உள்ளூர் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.