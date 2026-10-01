சென்னையில் கையெழுத்தான முக்கிய ஒப்பந்தம்... ஆம்னி பேருந்து, சுற்றுலாத்துறையில் இந்தியா- மலேசியா கைகோர்ப்பு

சென்னை,
அனைத்து ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கம் (AOBOA) மற்றும் மலேசிய சுற்றுலா மற்றும் பயண முகவர்கள் சங்கம் (MATTA) ஆகியவை, பயணிகள் போக்குவரத்து மற்றும் சுற்றுலாத் துறைகளில் அறிவுப் பரிமாற்றம் மற்றும் ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் சென்னையில் இன்று கையெழுத்திட்டன.
ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கம் சார்பில் அதன் தலைவர் அன்பழகன் மற்றும் மலேசிய சுற்றுலா மற்றும் பயண முகவர்கள் சங்கம் சார்பில் அதன் கௌரவ பொதுச்செயலாளர் சுப்பிரமணியம் புனுசாமி ஆகியோர் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டனர்.
மின்சாரப் பேருந்துகள், சார்ஜிங் கட்டமைப்பு, வாகனப் பராமரிப்பு, டிஜிட்டல் முன்பதிவு, பயணிகள் பாதுகாப்பு, ஓட்டுநர் மற்றும் தொழில்நுட்ப பணியாளர் பயிற்சி ஆகிய துறைகளில் அனுபவங்களையும் சிறந்த நடைமுறைகளையும் பகிர்ந்துகொள்வது இந்த ஒப்பந்தத்தின் நோக்கமாகும்.
சுற்றுலாப் பேருந்து இயக்கம், பயணிகள் சேவை தரம், தொழில்நுட்ப மையங்கள் மற்றும் உற்பத்தி நிலையங்களைப் பார்வையிடுதல், கருத்தரங்குகள் மற்றும் தொழில் கண்காட்சிகளில் பங்கேற்பது ஆகியவற்றிலும் இரு சங்கங்கள் இணைந்து செயல்படுவதற்கான வாய்ப்புகளை ஆராயும்.
இந்திய மற்றும் மலேசிய உறுப்பினர்களுக்கு இடையிலான தொழில்சார் சந்திப்புகள், தொழில்நுட்ப விளக்க நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் சாத்தியமான முன்னோடித் திட்டங்களுக்கும் இந்த ஒப்பந்தம் ஒரு ஒத்துழைப்பு கட்டமைப்பை வழங்குகிறது.