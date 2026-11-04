தமிழக கவர்னர் ராஜேந்திர அர்லேகருடன் எல்.முருகன் சந்திப்பு

சென்னை,
தமிழக கவர்னர் ராஜேந்திர அர்லேகரை முன்னாள் மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் சந்தித்து தீபாவளி வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
இது தொடர்பாக, முன்னாள் மத்திய இணை அமைச்சர் எல். முருகன் தனது எக்ஸ் தளப்பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-
இன்று, சென்னை மக்கள் பவனில் தமிழக கவர்னர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை மரியாதை நிமித்தமாகச் சந்தித்து, பல்வேறு முக்கிய விஷயங்கள் குறித்து கலந்துரையாடினேன்.
மேலும், அவருக்கு எனது இதயம் கனிந்த தீபாவளி நல்வாழ்த்துகளையும் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொண்டேன்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.