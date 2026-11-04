தமிழக செய்திகள்

தமிழக கவர்னர் ராஜேந்திர அர்லேகருடன் எல்.முருகன் சந்திப்பு

மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்து, பல்வேறு முக்கிய விஷயங்கள் குறித்து கலந்துரையாடினேன்.
எல்.முருகன்
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சென்னை,

தமிழக கவர்னர் ராஜேந்திர அர்லேகரை முன்னாள் மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் சந்தித்து தீபாவளி வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

சந்திப்பு

இது தொடர்பாக, முன்னாள் மத்திய இணை அமைச்சர் எல். முருகன் தனது எக்ஸ் தளப்பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-

இன்று, சென்னை மக்கள் பவனில் தமிழக கவர்னர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை மரியாதை நிமித்தமாகச் சந்தித்து, பல்வேறு முக்கிய விஷயங்கள் குறித்து கலந்துரையாடினேன்.

மேலும், அவருக்கு எனது இதயம் கனிந்த தீபாவளி நல்வாழ்த்துகளையும் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொண்டேன்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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