ஆஸ்பத்திரி செல்லும் வழியில் பிரசவ வலி... ஆம்புலன்சிலேயே பிறந்த பெண் குழந்தை!

சிவகங்கை,
சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரை அருகே ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைத்து செல்லும் வழியில் 108 ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்திலேயே கர்ப்பிணிப் பெண்ணுக்கு அழகான பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது.
சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை பகுதியைச் சேர்ந்த நிறைமாத கர்ப்பிணிப் பெண் அகிலா. இவருக்கு இன்று (திங்கட்கிழமை) அதிகாலை சுமார் 4 மணியளவில் திடீரெனப் பிரசவ வலி ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, அவரது உறவினர்கள் உடனடியாக 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவைக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த 108 ஆம்புலன்ஸ் குழுவினர், அகிலாவை மீட்டு அருகிலுள்ள அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
ஆஸ்பத்திரிக்கு செல்லும் வழியிலேயே அகிலாவிற்குப் பிரசவ வலி தீவிரமடைந்துள்ளது. சூழ்நிலையின் தீவிரத்தை உணர்ந்த ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர் உடனடியாக வாகனத்தைப் பாதுகாப்பான இடத்தில் நிறுத்தினார். தொடர்ந்து, ஆம்புலன்ஸில் இருந்த மருத்துவ உதவியாளர் மற்றும் ஓட்டுநர் ஆகியோர் சற்றும் பதற்றமடையாமல், மிகுந்த சாமர்த்தியத்துடன் வாகனத்திற்குள்ளேயே அகிலாவிற்குப் பாதுகாப்பாகப் பிரசவம் பார்த்தனர். இதில் அகிலாவிற்கு அழகான பெண் குழந்தை பிறந்தது.
பிரசவத்திற்குப் பிறகு, முதலுதவி சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டு தாய் மற்றும் சேய் இருவரும் மேல் சிகிச்சைக்காக மானாமதுரை அரசு ஆஸ்பத்திரியில் பாதுகாப்பாக அனுமதிக்கப்பட்டனர். தாயும் குழந்தையும் நலமாக இருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
அதிகாலை நேரத்தில் ஏற்பட்ட இக்கட்டான சூழ்நிலையைத் திறம்படக் கையாண்டு, தாயையும் சேயையும் பாதுகாப்பாக மீட்ட 108 ஆம்புலன்ஸ் மருத்துவ உதவியாளர் மற்றும் ஓட்டுநருக்கு அப்பகுதி பொதுமக்களும், அகிலாவின் குடும்பத்தினரும் தங்களது நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுகளையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்து வருகின்றனர்.