களியக்காவிளை அருகே தண்டவாளத்தில் நிலச்சரிவு - 6 ரெயில்கள் ரத்து

களியக்காவிளை,
குமரி மாவட்டம் களியக்காவிளை அருகே கேரள மாநிலப் பகுதியான பாறசாலையில் ரெயில் தண்டவாளத்தில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, திருவனந்தபுரம் - நாகர்கோவில், கொல்லம் - நாகர்கோவில் இடையே இயக்கப்படும் 6 பயணிகள் ரெயில்களின் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
கேரள மாநிலம் பாறசாலை பகுதியில் ரெயில் தண்டவாளத்தில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டதால், அந்த வழியாக ரெயில்களை இயக்குவதில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் பயணிகளின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு ரெயில் சேவைகளில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
கனமழை காரணமாக தண்டவாளத்தில் மண் சரிந்து விழுந்ததால், பிலாஸ்பூர் - திருநெல்வேலி எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலின் என்ஜின் தண்டவாளத்தை விட்டு கீழே இறங்கி விபத்துக்குள்ளானது. அதிர்ஷ்டவசமாக பயணிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக உள்ளனர்.
நிலச்சரிவு காரணமாக திருவனந்தபுரம் - நாகர்கோவில் மற்றும் கொல்லம் - நாகர்கோவில் இடையே இயக்கப்படும் 6 பயணிகள் ரெயில்களின் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் இந்த வழித்தடத்தில் பயணம் செய்யத் திட்டமிட்டிருந்த பயணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதற்கிடையே, குருவாயூரில் இருந்து சென்னைக்கு இயக்கப்படும் குருவாயூர் - சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலும் தாமதமாக இயக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் அந்த ரெயிலில் பயணம் செய்யும் பயணிகள் தங்களது பயணத் திட்டத்தில் மாற்றங்களைச் செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
தண்டவாளத்தில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவைத் தொடர்ந்து ரெயில் சேவைகளில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால், பயணிகள் ரெயில்வே நிர்வாகத்தின் அறிவிப்புகளைத் தெரிந்துகொண்டு பயணிக்க அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர்.