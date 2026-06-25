தமிழக செய்திகள்

வளர்ப்பு நாய்களை வேட்டையாடிய சிறுத்தை.. அறைக்குள் சிறை பிடித்த வீட்டின் உரிமையாளர்..

பொதுமக்கள் மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடித்து வனப்பகுதிக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் வலியுறுத்தினர்.
வளர்ப்பு நாய்களை வேட்டையாடிய சிறுத்தை
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நீலகிரி,

நீலகிரி மாவட்டம் உதகை அருகே உள்ள மாயார் பகுதியில், வளர்ப்பு நாய்களை வேட்டையாடி வந்த சிறுத்தை ஒன்று நள்ளிரவில் வீட்டிற்குள் புகுந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

வீட்டிற்குள் புகுந்த சிறுத்தை

மாயார் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாகவே சிறுத்தை நடமாட்டம் இருந்து வந்துள்ளது. குறிப்பாக, பொதுமக்களின் வளர்ப்பு நாய்களை அந்த சிறுத்தை தொடர்ந்து வேட்டையாடி வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், நேற்று நள்ளிரவில் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழைந்த சிறுத்தை, அங்குள்ள ஒரு வீட்டிற்குள் புகுந்து வளர்ப்பு நாயை பிடிக்க முயன்றது.

வீட்டிற்குள் திடீரென சிறுத்தை நுழைந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தாலும், வீட்டின் உரிமையாளர் பதற்றமடையாமல் துணிச்சலுடன் செயல்பட்டார். சிறுத்தை ஒரு அறைக்குள் நுழைந்ததை கவனித்த அவர், உடனடியாக வெளியிலிருந்து அந்த அறையின் கதவை பூட்டினார். இதனால் சிறுத்தை வெளியே வர முடியாமல் அறைக்குள்ளேயே சிக்கிக்கொண்டது.

வனத்துறை

தகவலறிந்து வந்த வனத்துறை மற்றும் காவல்துறையினர் சிறுத்தையை மீட்க முயன்ற நிலையில், பொதுமக்கள் மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடித்து வனப்பகுதிக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் வலியுறுத்தினர். உரிமையாளரின் துணிச்சலான செயலை அப்பகுதி மக்கள் பாராட்டினர்.

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Daily Thanthi
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