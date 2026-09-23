தமிழக செய்திகள்

உடலுறுப்பு கொடையாளர்களை பெருமையுடன் நினைவுகூர்வோம்: முதல்-அமைச்சர் விஜய்

உடலுறுப்பு தானம் என்பது மனிதநேயச் செயலாகும் என்று முதல்-அமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
உடலுறுப்பு கொடையாளர்களை பெருமையுடன் நினைவுகூர்வோம்: முதல்-அமைச்சர் விஜய்
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சென்னை,

முதல்-அமைச்சர் விஜய் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தளப்பதிவில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது:-

உடலுறுப்பு தானம் குறித்த முக்கியத்துவத்தை மக்களிடையே ஏற்படுத்தும் வகையிலும், சிறுவன் ஹிதேந்திரனின் உடலுறுப்புகளை தானமாக வழங்கியதை நினைவுகூரும் வகையிலும் ஆண்டுதோறும் செப்டம்பர் 23-ம் நாள் தமிழ்நாடு உடலுறுப்பு தான நாளாகக் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. உடலுறுப்பு தானம் என்பது, ஒருவர் மறைந்த பின்னரும் அவரது உறுப்புகள் மூலம் பலருக்கு மறுவாழ்வு அளிக்கும் மகத்தான மனிதநேயச் செயலாகும்.

உறுப்பு மாற்று சிகிச்சைக்காகக் காத்திருக்கும் பலருக்குத் தானமாக வழங்கப்படும் ஒவ்வொரு உறுப்பும் புதிய நம்பிக்கையையும், புதிய வாழ்வையும் அளிக்கிறது. மனிதநேயச் சுடரை ஏந்தி, உயிர்களின் மறுவாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் உடலுறுப்புக் கொடையாளர்கள் அனைவரையும் இந்நாளில் பெருமையுடன் நினைவுகூர்வோம். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

விஜய்
Organ donation
உடலுறுப்பு தானம்
Chief Minister Vijay
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Daily Thanthi
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