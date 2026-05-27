நல்லிணக்கமான சமுதாயத்தை உருவாக்க உறுதி ஏற்போம் - ராமதாஸ் பக்ரீத் வாழ்த்து

சென்னை,
பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-
இஸ்லாமியர்களின் புனிதமான தியாகத் திருநாளான பக்ரீத் பெருநாளை முன்னிட்டு, உலகெங்கிலும் வாழும் இஸ்லாமிய சகோதர, சகோதரிகளுக்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
பக்ரீத் திருநாள் என்பது வெறும் ஒரு பண்டிகை மட்டுமல்ல; அது தியாகம், இறைநம்பிக்கை, மனிதநேயம், பகிர்வு மற்றும் சகோதரத்துவத்தின் உயரிய அடையாளமாக விளங்குகிறது. தியாகம் செய்யத் தயங்காத நபி இப்ராஹீம் அர்ப்பணிப்பு உணர்வை உலகிற்கு எடுத்துரைக்கும் நாளாக இந்த திருநாள் கொண்டாடப்படுகிறது.
இந்தப் பெருநாள் மனிதர்களிடையே அன்பு, அமைதி, சமத்துவம் மற்றும் ஒற்றுமையை வளர்க்கும் உயரிய செய்தியை எடுத்துரைக்கிறது. பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கியவர்களுடன் உணவைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் பண்பை வளர்க்கும் இந்நாள், மனிதநேயத்தின் மகத்துவத்தையும் நினைவூட்டுகிறது.
இன்றைய காலகட்டத்தில் மத நல்லிணக்கம், சமூக ஒற்றுமை மற்றும் சகிப்புத் தன்மை மிகவும் அவசியமானவை. அந்த வகையில் பக்ரீத் திருநாள் அனைவரிடமும் அன்பையும் சகோதரத்துவத்தையும் வளர்க்கும் ஒரு மனிதநேய விழாவாக திகழ்கிறது.
இந்த இனிய நாளில், அனைவரின் இல்லங்களிலும் மகிழ்ச்சி, அமைதி மற்றும் வளம் பெருகிட வாழ்த்துகிறேன். தியாகத்தின் உயரிய பண்புகளை நாம் அனைவரும் வாழ்க்கையில் கடைப்பிடித்து, நல்லிணக்கமான சமுதாயத்தை உருவாக்க உறுதி ஏற்போம். இனிய பக்ரீத் நல்வாழ்த்துகள்! இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.