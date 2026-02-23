தமிழக செய்திகள்

“கந்த சஷ்டி கவசம்” பாடி முருகனை போற்றுவோம் - அண்ணாமலை

தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற உறுதி ஏற்று சஷ்டி பாடி முருகனை போற்றுவோம் என அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை,

தமிழக முன்னாள் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது;-

சக்திவேல் ஏந்திய குமரனுக்கு உகந்த திதியான சஷ்டியும், கந்தனுக்கு உகந்த நட்சத்திரமான கார்த்திகையும் இணைந்துள்ள இன்றைய நாளில், திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றவேண்டும் என்ற உறுதியை ஏற்று “கந்த சஷ்டி கவசம்” பாடி முருகனை போற்றுவோம்.

அனைவரின் இல்லங்களிலும், உள்ளங்களிலும் கந்த சஷ்டி கவசம் பாடி, முருகப்பெருமானின் பேரருள் உலக மக்கள் அனைவருக்கும் கிடைத்திட மனதார பிரார்த்திப்போம்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

