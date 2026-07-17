தமிழக செய்திகள்

தூத்துக்குடி - பாலக்காடு: பாலருவி எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலில் 20-ந் தேதி முதல் எல்.எச்.பி. பெட்டிகள் இணைப்பு

பாலக்காட்டில் இருந்து தூத்துக்குடி வரும் ரெயிலில் ஜூலை 21-ந் தேதி முதல் எல்.எச்.பி. பெட்டிகள் இணைக்கப்படுகிறது.
தூத்துக்குடி - பாலக்காடு: பாலருவி எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலில் 20-ந் தேதி முதல் எல்.எச்.பி. பெட்டிகள் இணைப்பு
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சென்னை,

தூத்துக்குடி - பாலக்காடு இடையே இயக்கப்பட்டு வரும் பாலருவி எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலில் புத்தம் புதிய எல்.எச்.பி. பெட்டிகள் இணைக்கப்படுகிறது. இது தொடர்பாக, தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-

”தூத்துக்குடியில் இருந்து பாலக்காடு செல்லும் பாலருவி எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண் 16791) ரெயிலில் ஜூலை 20-ந் தேதி முதல் எல்.எச்.பி. பெட்டிகள் இணைக்கப்படுகிறது. மறுமார்க்கத்தில், பாலக்காட்டில் இருந்து தூத்துக்குடி வரும் ரெயிலில் ஜூலை 21-ந் தேதி முதல் எல்.எச்.பி. பெட்டிகள் இணைக்கப்படுகிறது.

அதாவது, 1 மூன்றாம் வகுப்பு ஏ.சி. பெட்டி, 5 தூங்கும் வசதி பெட்டிகள், 10 இரண்டாம் வகுப்பு பொது பெட்டிகள், 1 சரக்கு பெட்டி இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Thoothukudi
தூத்துக்குடி
பாலக்காடு
பாலருவி எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில்
Palaruvi Express
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