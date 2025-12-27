ஜன.2-ம் தேதி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை

ஜன.2-ம் தேதி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை
x

கோப்புப்படம்

தினத்தந்தி 27 Dec 2025 10:05 PM IST
t-max-icont-min-icon

அனைத்து கல்வி நிறுவனங்கள், அரசு அலுவலங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கன்னியாகுமரி,

தமிழகத்தின் புகழ்பெற்ற திருத்தலங்களில் ஒன்றான கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சுசீந்திரம் தாணுமாலயன் கோவில் திருவிழாவையொட்டி ஜனவரி 2-ம் தேதி அம்மாவட்டத்தில் அனைத்து மாநில அரசு அலுவலகங்கள், கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விடுமுறையை ஈடுசெய்யும் விதமாக, ஜனவரி 10-ம் தேதி வேலை நாளாக இருக்கும் என்று அம்மாவட்ட கலெக்டர் அழகு மீனா அறிவித்துள்ளார்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X