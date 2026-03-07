சென்னையில் நாளை மின் தடை ஏற்படும் இடங்கள்

சென்னை,
பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக சென்னையின் பின்வரும் இடங்களில் நாளை மின் தடை செய்யப்பட உள்ளது. இது தொடர்பாக மின்சார வாரியம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது;
"08.03.2026 ஞாயிற்றுக்கிழமை பராமரிப்பு பணிக்காக மின் நிறுத்தம்.
சென்னையில் 08.03.2026 அன்று காலை 09:00 மணி முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ்காணும் இடங்களில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும். மதியம் 2:00 மணிக்குள் பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்தவுடன் மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும்.
பொன்னேரி: வெள்ளோடை, வைரவன்குப்பம், எலியம்பேடு, பெரியகாவனம், மஹிந்திரா சிட்டி, கிருஷ்ணாபுரம், கனகம்பாக்கம்.