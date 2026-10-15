ஒரே இரவில் அடுத்தடுத்து 4 கடைகளில் பூட்டை உடைத்து ரூ.25,000 கொள்ளை.

தருமபுரி,
தருமபுரியில் நள்ளிரவில் பூட்டியிருந்த அடுத்தடுத்த 4 கடைகளின் பூட்டை உடைத்து, முகமூடி அணிந்த மர்ம கும்பல் சுமார் 25,000 ரூபாய் ரொக்கப் பணத்தை கொள்ளையடித்து சென்ற சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தருமபுரி நகர்ப் பகுதியில் நேற்று (புதன்கிழமை) நள்ளிரவு வழக்கம்போல் வியாபாரிகள் தங்களது கடைகளைப் பூட்டிவிட்டு வீட்டிற்கு சென்றுள்ளனர். இதனைப் பயன்படுத்திக் கொண்ட முகமூடி அணிந்த மர்ம நபர்கள், நள்ளிரவு நேரத்தில் மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாததை சாதகமாக்கிக் கொண்டு அடுத்தடுத்து இருந்த 4 கடைகளின் பூட்டுகளை இரும்பு கம்பியால் உடைத்து உள்ளே புகுந்துள்ளனர்.
கடைகளின் கல்லாப்பெட்டியில் வைக்கப்பட்டிருந்த சிறு வியாபாரப் பணம் மற்றும் ரொக்கம் என மொத்தம் சுமார் ரூ. 25,000-த்தை அள்ளிக் கொண்டு அந்த கும்பல் தப்பியோடியுள்ளது. இன்று (வியாழக்கிழமை) காலை கடைகளைத் திறக்க வந்த உரிமையாளர்கள், பூட்டுகள் உடைக்கப்பட்டு பணம் கொள்ளை போயிருந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட கடை உரிமையாளர்கள் அளித்த புகாரின் பேரில், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கடைகளில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்தபோது, முகமூடி அணிந்த திருடர்கள் கடைகளுக்குள் புகுந்து பணத்தைத் திருடும் அதிர்ச்சியூட்டும் காட்சிகள் பதிவாகியிருந்தது தெரியவந்தது.
இந்த சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இக்காட்சிகளின் அடிப்படையில், தருமபுரியில் அடுத்தடுத்து கைவரிசை காட்டிய இந்த முகமூடி கொள்ளைக் கும்பலை தனிப்படை அமைத்து போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். ஒரே இரவில் 4 கடைகளில் நடந்த இந்த துணிகர கொள்ளைச் சம்பவம் அப்பகுதி வணிகர்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.