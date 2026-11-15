திண்டுக்கல்லில் லாரி விபத்து... சாலையில் கசிந்த 25 ஆயிரம் லிட்டர் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட்!

திண்டுக்கல்,
திண்டுக்கல்லில் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் ஏற்றி வந்த லாரி விபத்துக்குள்ளானதில், அதிலிருந்து 25 ஆயிரம் லிட்டர் ஆசிட் சாலையில் கொட்டியதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
திண்டுக்கல்லில் ஆபத்தான ரசாயனமான ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் ஏற்றிக்கொண்டு வந்த லாரி எதிர்பாராதவிதமாக விபத்தில் சிக்கியது. இதில் லாரியில் இருந்த சுமார் 25 ஆயிரம் லிட்டர் ஆசிட் சாலையில் கசிந்தது. இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.
ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட்டின் நச்சுத்தன்மை காரணமாக அதை சுவாசிப்பவர்களுக்கு தொண்டை அரிப்பு, கரகரப்பு, கண் எரிச்சல் மற்றும் தோலில் அரிப்பு உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதனால் அப்பகுதியில் பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
தகவலறிந்து விரைந்து வந்த திண்டுக்கல் தீயணைப்புத் துறையினர், சாலையில் கசிந்த ஆசிட் மீது அதிகளவு தண்ணீரை ஊற்றி அதன் வீரியத்தைக் குறைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். மேலும், ஆசிட் தொடர்ந்து பரவாமல் தடுக்கவும் நடவடிக்கை எடுத்தனர்.
இதற்கிடையே, விபத்துக்குள்ளான லாரி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அதே இடத்தில் பாதுகாப்பாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆசிட் கசிவை கட்டுப்படுத்தும் பணிகளும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன.