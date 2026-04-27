எல்பிஜி லாரி உரிமையாளர்கள் திடீர் வேலை நிறுத்தம் - மீண்டும் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு அபாயம்.!

சென்னை,
ஈரான் போர் காரணமாக இந்தியாவில் எல்.பி.ஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், இதனை சமாளிக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றன. இந்த நிலையில், தற்போது எல்பிஜி கேஸ் டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்கள் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருவது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஐ.ஓ.சி நிறுவனம், எல்.பி.ஜி டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்களுக்கு கடந்த 3 மாதங்களுக்கு மேலாக வாடகை வழங்காத நிலையில், இந்த வாடகை பாக்கி ரூ.50 கோடி வரை சென்றுள்ளது. இதனால், வாடகை பாக்கி வழங்காததைக் கண்டித்து, எல்.பி.ஜி டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்கள் திடீர் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
தமிழகத்தில், 3500-க்கு மேற்பட்ட உரிமையாளர்கள் கேஸ் டேங்கர் லாரிகளை இயக்கி வரும் நிலையில் இந்த போராட்டம் காரணமாக, லாரிகள் லோடு ஏற்றாமல் ஆங்காங்கே நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால் சிலிண்டர் விநியோகம் பாதிக்கப்படும் நிலை உருவாகியுள்ளது.
நிலுவை வாடகை பாக்கி தொகையை உடனடியாக வழங்க கோரி போராட்டம் நடத்தப்பட்டு வரும் நிலையில், போராட்டம் நீடித்தால் வீட்டு சிலிண்டருக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாக டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்க தலைவர் சுந்தர்ராஜ் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.