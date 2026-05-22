அமைச்சர்களாக பொறுப்பேற்றுள்ள வன்னி அரசு மற்றும் ஷாஜகானுக்கு மு.வீரபாண்டியன் வாழ்த்து

சென்னை,
அமைச்சர்களாக பொறுப்பேற்றுள்ள வன்னி அரசு மற்றும் ஷாஜகானுக்கு இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வாழ்த்துகள் தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அமைச்சரவையில், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியைச் சேர்ந்த வன்னியரசும், இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியைச் சேர்ந்த ஷாஜகானும் அமைச்சர்களாக இன்று பொறுப்பேற்றுள்ளனர்.
புதிய அமைச்சர்களாக பொறுப்பேற்றுள்ள வன்னியரசு மற்றும் ஷாஜகான் ஆகிய இருவருக்கும் இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில செயற்குழு வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறது.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.