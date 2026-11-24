சென்னை,
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் மதநல்லிணக்கத்தையும், மக்கள் ஒற்றுமையையும் பாதுகாக்க தமிழக அரசு மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகளுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில செயற்குழு சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள சர்வே தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற அனுமதித்த உச்ச நீதிமன்றத்தின் இடைக்கால உத்தரவால் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினையும், மதநல்லிணக்கத்திற்கு அச்சுறுத்தலும் ஏற்படும் நிலை உருவாகியுள்ளது. திருப்பரங்குன்றம் மற்றும் மதுரை பகுதிகளில் பதற்றமான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், மதநல்லிணக்கத்தையும், மதச்சார்பின்மையையும், மக்கள் ஒற்றுமையையும் பாதுகாத்திட அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் தமிழ்நாடு அரசு மேற்கொண்டு வருவதை இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில செயற்குழு வரவேற்கிறது. மக்களை பிளவுபடுத்த முயலும் வகுப்புவாத சக்திகளின் சூழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து உறுதியோடு செயல்பட்டு முறியடிக்க முன்வரவேண்டும் என இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில செயற்குழு தமிழ்நாடு அரசை வலியுறுத்தி கேட்டுக் கொள்கிறது.
தமிழகம் மதநல்லிணக்கத்தை பேணும் மாநிலம் ஆகும். பல்வேறு மதத்தினரும், வெவ்வேறு கலாச்சாரத்தை சேர்ந்தவர்களும் சகோதரத்துவத்துடன் பழகி வாழும் மாநிலம் ஆகும். இப்பாரம்பரியத்தை காக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு மக்கள் எப்பொழுதும் போல் ஒற்றுமையுடன் செயல்பட வேண்டும்.
வகுப்புவாத சக்திகளை தனிமைப்படுத்த வேண்டும் என இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில செயற்குழு தமிழ்நாடு மக்களை கேட்டுக் கொள்கிறது. இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.