மதுரை: வாடிப்பட்டி அருகே நின்றிருந்த லாரி மீது கார் மோதி 2 பேர் பலி.

மதுரை,
மதுரை மாவட்டம் வாடிப்பட்டி அருகே சாலையோரம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த கண்டெய்னர் லாரியின் பின்புறம் கார் மோதிய கோர விபத்தில், ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 2 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். மேலும் 3 பேர் படுகாயமடைந்துள்ளனர்.
நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்தி வேலூர் அருகேயுள்ள நாகபாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஒரே குடும்பத்தினர் 5 பேர், நேற்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலுக்குச் சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். பின்னர் அங்கிருந்து ஆல்டோ காரில் சொந்த ஊரான நாமக்கல்லுக்கு சென்று கொண்டிருந்தனர்.
இரவு சுமார் 11 மணியளவில், மதுரை - திண்டுக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வாடிப்பட்டி அருகே உள்ள நகரி பகுதியில் இவர்களது கார் சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது, சாலையோரம் எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த கண்டெய்னர் லாரியின் பின்புறத்தில் கார் எதிர்பாராதவிதமாக பயங்கர வேகத்தில் மோதியது.
இந்த விபத்தில் காரின் முன்பகுதி முழுவதுமாக நசுங்கியது. இதில் காரில் பயணம் செய்த சண்முகம் மற்றும் பொன்னுச்சாமி ஆகிய இருவரும் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கி சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
விபத்து குறித்து தகவலறிந்து விரைந்து வந்த வாடிப்பட்டி போலீசார் மற்றும் அப்பகுதி பொதுமக்கள், காருக்குள் படுகாயங்களுடன் உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த யுவராஜ், சரவணன் மற்றும் தேவராஜ் ஆகிய 3 பேரையும் மீட்டனர். உடனடியாக அவர்கள் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மதுரை அரசு ராஜாஜி ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். அங்கு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், யுவராஜ் என்பவரின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளதாக மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களைக் கைப்பற்றிய போலீசார் பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பி வைத்தனர். சாலையோரம் அபாயகரமான முறையில் லாரியை நிறுத்தி வைத்திருந்த ஓட்டுநர் குறித்து வாடிப்பட்டி போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.