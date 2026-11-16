மதுரை நகைக்கடை கொள்ளை: முக்கிய குற்றவாளி நிஷாந்த் கைது

தருமபுரி,
மதுரை நகைக்கடை கொள்ளையில் முக்கிய குற்றவாளி நிஷாந்த் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
மதுரை பழங்காநத்தம்-காளவாசல் பைபாஸ் சாலை நேரு நகர் பகுதியில் தனிஷ்க் நகைக்கடையின் புதிய ஷோரூம் உள்ளது. இந்த நகைக்கடைக்குள் கடந்த 12-ம் தேதி அதிகாலை புகுந்த வாலிபர், கடையில் இருந்து ரூ. 21 கோடி மதிப்பிலான 15 கிலோ தங்க நகைகள் மற்றும் வைர நகைகளை கொள்ளையடித்து சென்றார்.
இந்த கொள்ளை பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவத்தில் முதற்கட்ட விசாரணையில், உடல் முழுவதும் கருப்பு துணியை சுற்றிக்கொண்டு தனி ஒருவனாக முகமூடி, கையுறை அணிந்தவாறு வந்து நகைகளை கொள்ளையடித்த அந்த நபர், பழங்காநத்தம் அருட்பெரும் ஜோதி தெருவை சேர்ந்த சுரேஷ் மகனான யூடியூபர் நிஷாந்த் (வயது 25) என்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் இந்த கொள்ளையில் நிஷாந்தின் காதலியும், மதுரையை சேர்ந்த இன்ஸ்டா பிரபலமுமான மீனாட்சி (வயது 23) என்பவருக்கும், நிஷாந்தின் தந்தை சுரேஷ்-க்கும் (வயது 50) தொடர்பு இருப்பது தெரியவந்தது. இதனை தொடர்ந்து மீனாட்சி, சுரேசை போலீசார் கைது செய்தனர்.
மேலும், மதுரை மாடக்குளம் கண்மாய் கரை பகுதியில் பதுக்கி வைத்திருந்த 6 கிலோ தங்க, வைர நகைகளையும் பறிமுதல் செய்தனர். மேலும், தலைமறைவாக இருந்த நிஷாந்தை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வந்தனர்.
இந்நிலையில், மதுரை நகைக்கடை கொள்ளையில் முக்கிய குற்றவாளியான நிஷாந்தை போலீசார் இன்று கைது செய்தனர். 5 நாட்களாக தலைமறைவாக இருந்த நிஷாந்தை போலீசார் இன்று கைது செய்தனர். தருமபுரி மாவட்டம் சேசம்பட்டி அருகே ஆம்னி பஸ்சில் வைத்து நிஷாந்தை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர். கைது செய்யப்பட்ட நிஷாந்தை மதுரைக்கு அழைத்து சென்று விசாரணை நடத்த போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
முன்னதாக நகைக்கடையில் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட நகைகளில் 6 கிலோ வரை மீட்கப்பட்ட நிலையில் முக்கிய குற்றவாளி நிஷாந்த் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதால் எஞ்சிய நகைகளும் மீட்கப்படும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.