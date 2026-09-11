மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் குடமுழுக்கு: 3 சிறப்பு ரெயில்களை அறிவித்தது தெற்கு ரெயில்வே

மதுரை,
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் குடமுழுக்கு நிகழ்வை ஒட்டி செப்.16ம் தேதி சென்னையில் இருந்து மதுரைக்கு 3 சிறப்பு ரெயில்களை தெற்கு ரெயில்வே அறிவித்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-
மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகத்தின் போது ஏற்படும் கூடுதல் பயணிகள் நெரிசலைக் கையாளும் வகையில், பின்வரும் சிறப்பு ரெயில்கள் (தேவைக்கேற்ப இயக்கப்படும் ரெயில்கள்) இயக்கப்பட உள்ளன.
ரெயில் எண் 06153/06154 டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். சென்னை சென்ட்ரல் - மதுரை - டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். சென்னை சென்ட்ரல் விரைவுச் சிறப்புரெயில்கள்:
ரெயில் எண் 06153 டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். சென்னை சென்ட்ரல் - மதுரை விரைவுச் சிறப்பு ரெயில், 2026 செப்டம்பர் 16 அன்று (புதன்கிழமை) 16:10 மணிக்கு டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்பட்டு, மறுநாள் 04:30 மணிக்கு மதுரையை வந்தடையும் (1 சேவை).
மறுமார்க்கத்தில், ரெயில் எண் 06154 மதுரை - டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். சென்னை சென்ட்ரல் விரைவுச் சிறப்பு ரெயில், 2026 செப்டம்பர் 17 அன்று (வியாழக்கிழமை) 15:30 மணிக்கு மதுரையில் இருந்து புறப்பட்டு, மறுநாள் 03:30 மணிக்கு டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். சென்னை சென்ட்ரலை வந்தடையும் (1 சேவை).
பெட்டிகளின் அமைப்பு: 2 - குளிர்சாதன வசதி கொண்ட இரு அடுக்கு (AC Two Tier) பெட்டிகள், 5 - குளிர்சாதன வசதி கொண்ட மூன்று அடுக்கு (AC Three Tier) படுக்கை வசதி பெட்டிகள், 11 - படுக்கை வசதி கொண்ட பெட்டிகள் (Sleeper Class), 4 - பொது இரண்டாம் வகுப்புப் பெட்டிகள் மற்றும் 2 - இரண்டாம் வகுப்புப் பெட்டிகள் (மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஏற்ற வசதியுடன் கூடியவை).
ரெயில் எண் 06153/06154 டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். சென்னை சென்ட்ரல் - மதுரை - டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். சென்னை சென்ட்ரல் விரைவுச் சிறப்பு ரெயில்களின் நேரங்கள் மற்றும் நிறுத்தங்கள் பின்வருமாறு (நேரங்கள் 24 மணிநேர அடிப்படையில்):
ரெயில் எண் 06157/06158 தாம்பரம் - மதுரை - தாம்பரம் அதிவிரைவு சிறப்பு ரெயில்கள்:
ரெயில் எண் 06157 தாம்பரம் - மதுரை அதிவிரைவு சிறப்பு ரெயில், 2026 செப்டம்பர் 16 அன்று (புதன்கிழமை) இரவு 21:40 மணிக்கு தாம்பரத்திலிருந்து புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 05:00 மணிக்கு மதுரையைச் சென்றடையும் (1 சேவை).
மறுமார்க்கத்தில், ரெயில் எண் 06158 மதுரை - தாம்பரம் அதிவிரைவு சிறப்பு ரெயில், 2026 செப்டம்பர் 17 அன்று (வியாழக்கிழமை) மாலை 19:00 மணிக்கு மதுரையிலிருந்து புறப்பட்டு, மறுநாள் அதிகாலை 03:20 மணிக்கு தாம்பரத்தை வந்தடையும் (1 சேவை).
பெட்டிகளின் அமைப்பு: 1 - குளிர்சாதன வசதி கொண்ட முதல் வகுப்பு மற்றும் இரண்டாம் வகுப்பு (AC First Class cum AC Two Tier) இணைந்த பெட்டி, 2 - குளிர்சாதன வசதி கொண்ட இரண்டாம் வகுப்புப் பெட்டிகள், 4 - குளிர்சாதன வசதி கொண்ட மூன்றாம் வகுப்புப் பெட்டிகள், 13 - படுக்கை வசதி கொண்ட பெட்டிகள் (Sleeper Class) மற்றும் 2 - சரக்கு மற்றும் பிரேக் வேன்கள் (Luggage cum Brake Vans).
ரெயில் எண் 06157/06158 தாம்பரம் - மதுரை - தாம்பரம் அதிவிரைவு சிறப்பு ரெயில்களின் நேரம் மற்றும் நிறுத்தங்கள் குறித்த விவரங்கள் பின்வருமாறு (நேரங்கள் 24 மணிநேர அடிப்படையில்):
ரெயில் எண் 06161/06162 சென்னை கடற்கரை - மானாமதுரை - சென்னை கடற்கரை முன்பதிவு இல்லாத MEMU சிறப்பு ரெயில்கள்:
ரெயில் எண் 06161 சென்னை கடற்கரை - மானாமதுரை முன்பதிவு இல்லாத MEMU சிறப்பு ரெயில், 2026 செப்டம்பர் 16 அன்று (புதன்கிழமை) காலை 10.45 மணிக்கு சென்னை கடற்கரையிலிருந்து புறப்பட்டு, அதே நாள் இரவு 11.30 மணிக்கு மானாமதுரையைச் சென்றடையும் (1 சேவை).
மறுமார்க்கத்தில், ரெயில் எண் 06162 மானாமதுரை - சென்னை கடற்கரை முன்பதிவு இல்லாத MEMU சிறப்பு ரெயில், 2026 செப்டம்பர் 17 அன்று (வியாழக்கிழமை) மதியம் 12.00 மணிக்கு மானாமதுரையிலிருந்து புறப்பட்டு, அதே நாள் இரவு 11.45 மணிக்கு தாம்பரத்தைச் சென்றடையும் (1 சேவை).
பெட்டிகளின் அமைப்பு: 12 பெட்டிகள் கொண்ட MEMU ரெயில்.
ரெயில் எண் 06161/06162 சென்னை கடற்கரை - மானாமதுரை - சென்னை கடற்கரை முன்பதிவு இல்லாத MEMU சிறப்பு ரெயில்களின் நேரம் மற்றும் நிறுத்தங்கள் குறித்த விவரங்கள் பின்வருமாறு (நேரங்கள் 24 மணிநேர அடிப்படையில்):
மேற்கூறிய முன்பதிவு செய்யப்பட வேண்டிய சிறப்பு ரெயில்களுக்கான முன்பதிவு, 12.09.2026 (நாளை) அன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்கும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.