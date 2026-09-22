தமிழக செய்திகள்

மதுரை மீனாட்சி கும்பாபிஷேகம்; சிறப்பு தபால் கவர் வெளியீடு

கோவில் வளாகத்தில் நடைபெற்ற பிரத்யேக நிகழ்ச்சியில், தென் மண்டல அஞ்சல் துறை இயக்குநர் பி.எஸ்.நீரஜ் கலந்துகொண்டு, இந்த சிறப்பு அஞ்சல் உறையை முறைப்படி வெளியிட்டார்.
மதுரை மீனாட்சி கும்பாபிஷேகம்; சிறப்பு தபால் கவர் வெளியீடு
தென் மண்டல அஞ்சல் துறை இயக்குநர் பி.எஸ்.நீரஜ்
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மதுரை,

உலக புகழ்பெற்ற மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவிலின் மகா கும்பாபிஷேக விழாவை முன்னிட்டு, இந்திய அஞ்சல் துறையின் சார்பில் நேற்று சிறப்பு தபால் உறை வெளியிடப்பட்டது.

மீனாட்சி அம்மன்

மதுரையின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஆன்மீக மற்றும் கலாச்சார அடையாளமாக திகழும் மீனாட்சி அம்மன் கோவிலின் பெருமையை போற்றும் வகையில் இந்தச் சிறப்பு தபால் உறை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிகாரிகள் பங்கேற்பு

கோவில் வளாகத்தில் நடைபெற்ற பிரத்யேக நிகழ்ச்சியில், தென் மண்டல அஞ்சல் துறை இயக்குநர் பி.எஸ்.நீரஜ் கலந்துகொண்டு, இந்த சிறப்பு தபால் உறையை முறைப்படி வெளியிட்டார். இதனை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் தலைமை அறங்காவலர் ருக்மணி பழனிவேல்ராஜன் பெற்று கொண்டார்.

அஞ்சல் துறையின் உயர் அதிகாரிகள், முக்கிய பிரமுகர்கள் பலர் கலந்துகொண்டனர்
தபால் உறை

இந்த விழாவில், மீனாட்சி அம்மன் கோவில் உதவி ஆணையர் மெய்வேல் மற்றும் அஞ்சல் துறையின் உயர் அதிகாரிகள், முக்கிய பிரமுகர்கள் பலர் கலந்துகொண்டனர்.

கலாச்சார பெருமை

மதுரையின் ஆன்மீக மற்றும் வரலாற்று பெருமைக்கு சான்றாக விளங்கும் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவிலுக்கு, மத்திய அரசின் தபால் துறை செலுத்தியுள்ள இந்த சிறப்பான மரியாதை, ஆன்மீக பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே பெரும் நெகிழ்ச்சியையும் வரவேற்பையும் பெற்றுள்ளது.

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