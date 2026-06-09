பராமரிப்பு பணி: கோவை வழியாக செல்லும் ரெயில் சேவையில் மாற்றம்

திருப்பூர்,
போத்தனூர் ரெயில் நிலைய பகுதியில் சிக்னல் பராமரிப்பு பணி நடைபெற இருப்பதால் நாளை (புதன்கிழமை) ரெயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப் பட உள்ளது. அதன்படி தன்பாத்-போத்தனூர் அம்ரித் பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் நாளை கோவை ரெயில் நிலையம் வரை இயக்கப்படும்.
மதுரை-கோவை எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் பொள்ளாச்சி வரை மட்டும் இயக்கப்படும். பொள்ளாச்சியில் இருந்து கோவைக்கு இயக்கப்படாது. கோவை-மதுரை எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் பொள்ளாச்சியில் இருந்து மதியம் 3.30 மணிக்கு இயக்கப்படும். இந்த ரெயில் கோவையில் இருந்து பொள்ளாச்சி வரை இயக்கப்படாது என ரெயில்வே அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.