பராமரிப்பு பணி: எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் சேவைகளில் மாற்றம்

சென்னை,
சேலம் கோட்டத்தில் ரெயில்வே பொறியியல் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. அந்த பணிகளை எளிதாக்கும் வகையில் குறிப்பிட்ட ரெயில் சேவைகளில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி பிலாஸ்பூர்-எர்ணாகுளம் (வண்டி எண்.22815) வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) கோவை ரெயில் நிலையத்தை தவிர்த்து இருகூர்-போத்தனூர் வழியாக மாற்றி இயக்கப்படும்.
சென்னை எழும்பூர்-மங்களூரு (16159) எக்ஸ்பிரஸ் நாளை (புதன்கிழமை) பீளமேடு, கோவை வடக்கு மற்றும் கோவை ரெயில் நிலையங்களை தவிர்த்து இருகூர்-போத்தனூர் வழியாக இயக்கப்படும். திப்ரூகர்-கன்னியாகுமரி விவேக் எக்ஸ்பிரஸ் (22504) நாளை கோவை ரெயில் நிலையத்தில் நிற்காமல் இருகூர்-போத்தனூர் வழியாக இயக்கப்படும்.
ஆலப்புழா-தன்பாத் (13352) எக்ஸ்பிரஸ் நாளை, வருகிற 7, 9, 11 மற்றும் 14-ந்தேதிகளில் கோவை ரெயில் நிலையத்தில் நிற்காமல் போத்தனூர்-இருகூர் வழியாக இயக்கப்படும். இந்த ரெயில்களுக்கு போத்தனூரில் மாற்று நிறுத்தம் வழங்கப்படும். பாலக்காடு டவுன்-திருச்சி (16844) எக்ஸ்பிரஸ் இன்று காலை 6.30 மணிக்கு பாலக்காடு ரெயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்பட்டு கரூர் ரெயில் நிலையத்தில் நிறுத்தப்படும். பராமரிப்பு பணிகள் முடிந்ததும் முன்பதிவு செய்யப்படாத சிறப்பு ரெயிலாக திருச்சிக்கு இயக்கப்படும் என்று ரெயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்து உள்ளனர்.