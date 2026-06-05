பராமரிப்பு பணி: தென்மாவட்ட ரெயில்களின் போக்குவரத்தில் மாற்றம்

மதுரை,
மதுரை கோட்ட ரெயில்வேக்கு உள்பட்ட பகுதிகளில் தண்டவாள மேம்பாட்டு பணிகள் நடந்து வருவதால் தென்மாவட்ட ரெயில்களின் போக்குவரத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனை தொடர்ந்து, சில ரெயில்கள் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்படுகின்றன. ஒரு சில ரெயில்கள் பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதற்கிடையே, குருவாயூர்-சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வ.எண்.16128) வருகிற 17-ந்தேதி சுமார் 50 நிமிடம் தாமதமாக இயக்கப்படும். வருகிற 10-ந்தேதி மற்றும் 24-ந்தேதிகளில் செல்லும் வழியில் சுமார் அரை மணி நேரம் தாமதமாக இயக்கப்படும். நாளை (சனிக்கி ழமை), வருகிற 7-ந்தேதி, 11-ந்தேதி முதல் 14-ந்தேதி வரை, 18-ந் தேதி முதல் 21-ந் தேதி வரை செல்லும் வழியில் சுமார் 25 நிமிடம் தாமதமாக இயக்கப்படும்.
கன்னியாகுமரி-ஹவுரா எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வ.எண்.12666) நாளை, வருகிற 13-ந்தேதி மற்றும் 20-ந்தேதிகளில் செல்லும் வழியில் சுமார் அரை மணி நேரம் தாமதமாக இயக்கப்படும்.
நாகர்கோவில்-மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வ.எண்.16352) வருகிற 7-ந் தேதி, 11-ந் தேதி, 14-ந் தேதி, 18-ந் தேதி மற்றும் 21-ந் தேதிகளில் செல் லும் வழியில் சுமார் 45 நிமிடம் தாமதமாக இயக்கப்படும்.
தூத்துக்குடி-கச்சிகுடா எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வ.எண்.17616) வருகிற 10-ந் தேதி மற்றும் 17-ந் தேதிகளில் செல்லும் வழியில் சுமார் 50 நிமிடங்கள் தாமதமாக இயக்கப் படும். இந்த ரெயில்கள் அனைத்தும் ஏற்கனவே, மதுரை, விருதுநகர், மானாமதுரை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்படுகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.