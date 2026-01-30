சென்னை எழும்பூரில் பராமரிப்பு பணி: ரெயில் சேவைகள் மாற்றம்

சென்னை,
சென்னை எழும்பூர் ரெயில் நிலையத்தில் நடைபெற்று வரும் மறுசீரமைப்புப் பணிகள் காரணமாக, சில ரெயில்கள் பிப்ரவரி 03 ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 04 ஆம் தேதி வரை தாம்பரம் / சென்னை கடற்கரை நிலையத்திலிருந்து புறப்படும்/முடிவடையும். அவற்றின் விவரங்கள் பின்வருமாறு:
தஞ்சாவூரில் இருந்து சென்னை எழும்பூர் செல்லும் உழவன் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வண்டி எண்: 16866) வருகிற பிப்ரவரி 3 முதல் ஏப்ரல் 05 வரை தாம்பரத்தில் தனது பயணத்தை முடித்துக்கொள்ளும். இந்த ரெயில் காலை 3.50 மணிக்கு தாம்பரம் வந்துசேரும். மறுமார்க்கத்தில் (வண்டி எண்: 16865) வருகிற பிப்ரவரி 4 முதல் ஏப்ரல் 6ம் தேதி வரை இந்த ரெயில் தாம்பரத்தில் இருந்து இரவு 11 மணிக்கு தஞ்சாவூர் புறப்படும்.
கொல்லத்தில் இருந்து சென்னை எழும்பூர் செல்லும் அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வண்டி எண்: 20636) வருகிற பிப்ரவரி 3 முதல் ஏப்ரல் 5 வரை தாம்பரத்தில் தனது பயணத்தை முடித்துக்கொள்ளும். இந்த ரெயில் காலை 5.30 மணிக்கு தாம்பரம் வந்துசேரும். மறுமார்க்கத்தில் (வண்டி எண்: 20636) வருகிற பிப்ரவரி 4 முதல் ஏப்ரல் 6ம் தேதி வரை தாம்பரத்தில் இருந்து இரவு 8.20 மணிக்கு கொல்லம் புறப்படும்.
ராமேசுவரத்தில் இருந்து சென்னை எழும்பூர் செல்லும் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வண்டி எண்: 16752) வருகிற பிப்ரவரி 3 முதல் ஏப்ரல் 5 வரை தாம்பரத்தில் தனது பயணத்தை முடித்துக்கொள்ளும். இந்த ரெயில் காலை 7.10 மணிக்கு தாம்பரம் வந்துசேரும். மறுமார்க்கத்தில் (வண்டி எண்: 16752) வருகிற பிப்ரவரி 4 முதல் ஏப்ரல் 6 வரை தாம்பரத்தில் இருந்து இரவு 9.05 மணிக்கு ராமேசுவரம் புறப்படும்.
சென்னை எழும்பூரில் இருந்து மும்பை செல்லும் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வண்டி எண்: 22158) வருகிற பிப்ரவரி 4 முதல் ஏப்ரல் 4 வரை சென்னை கடற்கரையில் இருந்து காலை 6.50 மணிக்கு புறப்படும்.