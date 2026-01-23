சென்னை எழும்பூரில் பராமரிப்பு பணி: ரெயில் சேவைகள் மாற்றம்
சென்னை - மும்பை, ஐதராபாத் - சென்னை செல்லும் ரெயில்களின் சேவைகளில் தற்காலிகமாக மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளது.
சென்னை,
தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-
சென்னை எழும்பூர் ரெயில் நிலையத்தில் நடைபெற்று வரும் மறுசீரமைப்புப் பணிகள் காரணமாக, பின்வரும் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில்கள் 03 பிப்ரவரி 2026 முதல் 05 ஏப்ரல் 2026 வரை சென்னை கடற்கரை ரெயில் நிலையத்திலிருந்து புறப்படும்/முடிவடையும். அதன் விவரங்கள் பின்வருமாறு:
1. சென்னை கடற்கரை – மும்பை சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வண்டி எண் 22158), 04 பிப்ரவரி 2026 முதல் 04 ஏப்ரல் 2026 வரை சென்னை கடற்கரை ரெயில் நிலையத்திலிருந்து காலை 06.45 மணிக்கு புறப்படும்.
2. சென்னை கடற்கரை – ஐதராபாத் சார்மினார் சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வண்டி எண் 12759), 04 பிப்ரவரி 2026 முதல் 05 ஏப்ரல் 2026 வரை சென்னை கடற்கரை ரெயில் நிலையத்திலிருந்து மாலை 6.20 மணிக்கு புறப்படும்.
3. ஐதராபாத் – சென்னை கடற்கரை சார்மினார் சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வண்டி எண் 12760) , 03 பிப்ரவரி 2026 முதல் 04 ஏப்ரல் 2026 வரை சென்னை கடற்கரை ரெயில் நிலையத்தில் காலை 7 மணிக்கு வந்து சேரும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.