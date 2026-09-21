பராமரிப்பு பணி: வாகைக்குளத்தில் நாளை மின்தடை அறிவிப்பு

தூத்துக்குடி,
தூத்துக்குடி ஊரக கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட வாகைக்குளம் உப மின் நிலையத்தில் நாளை மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறவுள்ளன. இதனால் நாளை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் பகுதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
இது தொடர்பாக, தமிழ்நாடு மின் பகிர்மான கழகத்தின் தூத்துக்குடி ஊரக கோட்ட அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-
வாகைக்குளம் உப மின் நிலையத்தில் நாளை மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. எனவே, நாளை காலை 09:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் மின் விநியோகம் இருக்காது.
மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்
புதுக்கோட்டை, சேர்வைக்காரன்மடம், சக்கம்மாள்புரம், சிவஞானபுரம், முடிவைத்தானேந்தல், ராமச்சந்திரபுரம், திரவியபுரம், அம்மன்கோயில் தெரு, மறவன்மடம், அந்தோணியார்புரம்.
ஏர்போர்ட், செல்வம் சிட்டி, பவானி நகர், கூட்டாம்புளி, சிறுபாடு.
பைபாஸ், டோல்கேட், வர்த்தகரெட்டிபட்டி, தெய்வசெயல்புரம், எல்லைநாயக்கன்பட்டி.
பொட்டலூரணி விலக்கு, முருகன்புரம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராமப் பகுதிகள்.
பராமரிப்பு பணிகள் நிறைவடைந்தவுடன் மின் விநியோகம் மீண்டும் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.